Così le top leghe europee nelle Coppe - Serie A terza, meglio di Bundes e Ligue 1

Due vittorie, due pareggi e due sconfitte. E' il bilancio dei club di Serie A nella tre giorni di coppe europee andata in archivio nella serata di ieri. Con la Conference League che ha concluso a dicembre la sua fase a gironi e tornerà di scena a febbraio, si sono disputate le partite valide per la settima giornata della Phase League di Champions ed Europa League. Per le italiane non è andata benissimo, ieri un parziale riscatto soprattutto grazie al match dell'Olimpico che ha visto la Roma battere 2-0 lo Stoccarda e permettere così alle nostre squadre di concludere con un bilancio migliore rispetto a quello della Bundesliga: le squadre tedesche hanno chiuso con due vittorie e quattro sconfitte.

Inarrivabile la Premier League che nelle due principali competizioni europee ha otto squadre impegnate: per le inglesi sei vittorie e due sole sconfitte. Buono anche il bottino della Liga con quattro successi, un pareggio e due sconfitte. Per la Ligue 1 stesso bilancio della Bundesliga, anche se nel caso delle squadre francesi le vittorie sono arrivate solo dall'Europa League. Di seguito il dato nel dettaglio.

Così le cinque top leghe europee nella tre giorni di Coppe

Premier League - Sei vittorie (Arsenal, Tottenham, Chelsea, Liverpool, Newcastle, Aston Villa), due sconfitte (Manchester City, Nottingham Forest)

Liga - Quattro vittorie (Real Madrid, Barcellona, Athletic Club di Bilbao, Celta Vigo), un pareggio (Atletico Madrid), due sconfitte (Villarreal, Betis Siviglia).

Bundesliga - Due vittorie (Bayern Monaco, Friburgo), quattro sconfitte (Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Eintracht Francoforte, Stoccarda)

Serie A - Due vittorie (Juventus, Roma), due pareggi (Napoli, Bologna), due sconfitte (Inter, Atalanta)

Ligue 1 - Due vittorie (Olympique Lione, Nizza), quattro sconfitte (Paris Saint-Germain, Monaco, Olympique Marsiglia, Lille)