Prove di rimonta con De Bruyne e Lukaku. Il Mattino in apertura: "Napoli, ultimo sprint"

"L'ultimo sprint". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Mattino, che si sofferma sul Napoli e sui ritorno di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Gli azzurri infatti hanno recuperato a pieno regime i due giocatori belga, con cui tenteranno una rimonta in queste ultime dieci giornate di campionato. L'obiettivo chiaramente sarà centrare la qualificazione alla prossima Champions League ma provare anche a colmare la distanza dalla capolista Inter, che gode di un +11 sugli azzurri,

Con un calendario alla portata, il Napoli proverà a tenere viva una pazza idea Scudetto. Le due vittorie ottenute contro Verona e Torino hanno rilanciato in classifica gli uomini di Conte, che continuano a guardare anche il secondo posto occupato dal Milan, che ha raggiunto quota 60 dopo il derby di Milano, e al primato nerazzurro. Uno sprint che, per il Napoli, passerà anche dalla prossima gara in programma sabato pomeriggio.

Il Napoli infatti dalle 18 sfiderà il Lecce, atteso al Maradona dopo la vittoria interna conquistata nel match salvezza giocato contro la Cremonese. Un'avversaria da non sottovalutare per gli azzurri, che proveranno a tenere un passo Champions anche con la qualità di De Bruyne e Lukaku. Due rinforzi assolutamente necessari per i campani, pronti a regalare gioie ai tifosi e allo stesso Conte.