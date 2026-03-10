Cuore, studio e intuizioni. Il Secolo XIX esalta De Rossi: "Così si è preso il Genoa"

Il Secolo XIX nella propria sezione sportiva dedica un ampio spazio a Daniele De Rossi, tecnico che ha rilanciato il Genoa in una fase delicatissima della stagione. Il Grifone infatti nell'ultimo weekend è stato condotto al successo dall'allenatore romano, che ha battuto per 2-1 la sua Roma raccogliendo tre punti salvezza fondamentali. De Rossi è sempre più immerso nel mondo Genoa, che si è preso a suon di buoni risultati ma anche con una gestione di altissimo livello.

Il Grifone ha assunto un'altra identità dopo l'arrivo dell'allenatore romano, che con cuore, grinta, studio e intuizioni è riuscito a trovare una quadra importante. La vittoria contro la Roma è stata una tappa cruciale della sua carriera da tecnico, che proseguirà ovviamente al Genoa in questo finale di stagione. L'obiettivo è la permanenza in Serie A, un primo passo necessario e fondamentale per programmare il futuro.

Il Genoa ha sfondato il muro dei 30 punti battendo i giallorossi, aumentando il margine dalla zona retrocessione a sei lunghezze. Al Ferraris, inoltre, è arrivata la seconda vittoria di fila dopo quella già ottenuta contro il Torino. Il percorso del Genoa adesso proseguirà al Bentegodi, dove domenica prossima il Grifone farà visita al Verona in un'altra sfida salvezza: De Rossi, ovviamente, cerca nuovi punti per blindare la salvezza e continuare nel solco della continuità.