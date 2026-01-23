Ufficiale Cremonese, addio Sarmiento: interrotto il prestito, torna subito in Inghilterra

La Cremonese ha comunicato la risoluzione del prestito di Jeremy Sarmiento, centrocampista offensivo che era arrivato in estate dal Brighton.

Il nazionale ecuadoriano classe 2002 ha giocato appena 137 minuti in questa prima parte di stagione, da qui l'addio alla maglia grigiorossa e il ritorno ai Seagulls. Nel futuro, però, c'è già una direzione: quella di un nuovo prestito, questa volta al Middlesbrough.

Questo il comunicato della Cremonese: "U.S. Cremonese comunica di aver risolto il prestito di Jeremy Sarmiento con la società Brighton & Hove Albion Football Club. Il classe 2002 farà ritorno in Inghilterra. Al centrocampista i migliori auguri per il prosieguo della stagione".