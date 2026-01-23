Ufficiale
Cremonese, addio Sarmiento: interrotto il prestito, torna subito in Inghilterra
TUTTO mercato WEB
La Cremonese ha comunicato la risoluzione del prestito di Jeremy Sarmiento, centrocampista offensivo che era arrivato in estate dal Brighton.
Il nazionale ecuadoriano classe 2002 ha giocato appena 137 minuti in questa prima parte di stagione, da qui l'addio alla maglia grigiorossa e il ritorno ai Seagulls. Nel futuro, però, c'è già una direzione: quella di un nuovo prestito, questa volta al Middlesbrough.
Questo il comunicato della Cremonese: "U.S. Cremonese comunica di aver risolto il prestito di Jeremy Sarmiento con la società Brighton & Hove Albion Football Club. Il classe 2002 farà ritorno in Inghilterra. Al centrocampista i migliori auguri per il prosieguo della stagione".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Le più lette
1 I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Mateta verso la permanenza al Crystal Palace. Glasner: "Zero offerte e lui non ha chiesto la cessione"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile