Ufficiale Dopo l'esperienza alla Cremonese, Sarmiento va al Middlesbrough in Championship

Jeremy Sarmiento è un nuovo giocatore del Middlesbrough. L’esterno offensivo ecuadoriano si trasferisce in prestito dal Brighton al club di Championship, impegnato nella corsa alla promozione in Premier League.

Il classe 2002 ha interrotto anzitempo la sua esperienza in Serie A con la Cremonese e giocherà con il Boro fino al termine della stagione. L’accordo prevede anche la possibilità che il trasferimento diventi definitivo nel corso dell’estate.

Il direttore sportivo Jason Ayto ha commentato così l’operazione:

“Questa è una grande opportunità per Jeremy e gli offre la possibilità di un trasferimento permanente se le cose dovessero andare bene, in un club che lotta per la promozione in Premier League. Conosce molto bene la Championship, avendo fatto parte di due squadre che hanno centrato la promozione con Ipswich Town e Burnley. Non ho avuto modo di lavorare direttamente con lui, ma so che è sempre stato un grande professionista e un piacere da allenare. Gli auguriamo il meglio per la sua esperienza al Middlesbrough”.

Sarmiento, 23 anni, è approdato al Brighton nel 2021 e nella prima parte della stagione 2023/24 ha giocato in prestito al West Bromwich Albion. Nel gennaio 2024 si è poi trasferito all’Ipswich Town, contribuendo alla storica promozione in Premier League con 4 gol in 22 presenze.

Nella scorsa stagione ha fatto parte anche della rosa del Burnley che ha conquistato la promozione, collezionando 37 presenze e segnando 4 reti, prima di trasferirsi in Italia in estate. Con la maglia della Cremonese ha totalizzato 7 apparizioni.

Nel suo percorso con il Brighton, Sarmiento ha disputato complessivamente 21 partite, di cui 6 da titolare, realizzando il suo primo gol con il club nella vittoria per 4-0 contro il Crawley Town in Carabao Cup nella scorsa stagione.

Ora per lui una nuova sfida in Championship, con il Middlesbrough che punta sulla sua esperienza e sulla sua capacità di incidere per alimentare il sogno promozione.