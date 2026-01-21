TMW Sarmiento lascia già la Cremonese e torna in Inghilterra. Lo aspetta il Middlesbrough

La prima parte di stagione alla Cremonese non è andata come sperava e per questo il centrocampista offensivo Jeremy Sarmiento (23 anni) si appresta adesso a fare il suo ritorno in Inghilterra. Inizialmente al Brighton, club dal quale i grigiorossi lo avevano prelevato nello scorso calciomercato estivo con la formula del prestito secco, ma per ripartire.

Nel futuro di Sarmiento ci sarà però un nuovo trasferimento, sempre in prestito, verso il Middlesbrough, in seconda divisione d'Inghilterra. In questa prima metà di campionato con la maglia della Cremonese, per il nazionale ecuadoriano classe 2002 le occasioni di scendere in campo sono state poche. Appena 137 i minuti trascorsi in campo in Serie A dal 23enne trequartista, distribuiti in 7 presenze. Senza gol, né assist.

Sarmiento negli scorsi anni era considerato una delle promesse più brillanti nel panorama del calcio inglese, specialmente negli anni in cui sembrava potersi imporre come protagonista nel Brighton di De Zerbi. Al momento non ha rispettato le aspettative sul suo conto, anche per via di qualche problemino fisico che è subentrato e lo ha toccato anche in questi mesi di Cremonese. Ora il 23enne esterno offensivo proverà a rilanciarsi con il ritorno in Inghilterra, al Middlesbrough.