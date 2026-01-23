Sarmiento oggetto misterioso: il classe 2002 saluta la Cremonese dopo appena 7 presenze

Finisce qui l'avventura di Jeremy Sarmiento alla Cremonese. Il club grigiorosso ha ufficializzato poco fa l'addio dell'esterno d'attacco ecuadoriano, ma nato a Madrid, dopo appena sei mesi dal suo arrivo. Il giocatore fa rientro al Brighton, squadra che ne deteneva il cartellino, dopo una prima parte di stagione non memorabile alla corte di Davide Nicola. Con ogni probabilità, il suo futuro non sarà fra le file dei Seagulls ma verrà successivamente ceduto, sempre a titolo temporaneo, al Middlesbrough.

Le parole di Nicola

E proprio poco dopo il suo ingaggio, il tecnico Davide Nicola aveva commentato in conferenza stampa: "Sarmiento è un 2002 abile nella conduzione e nei duelli che secondo me ha scelto di venire da noi dopo che gli abbiamo dimostrato che può acquisire un ruolo specifico. Credo abbia caratteristiche precise e vogliamo aiutarlo a ritagliarsi uno spazio in una posizione dove può determinare e difendere, dando a lui la possibilità di farsi notare".

Solo 7 presenze

Purtroppo per il calciatore il suo percorso a Cremona non è stato felice. Sarmiento infatti ha collezionato soltanto sette presenze tutte da subentrato senza mai andare a segno per un totale di 137 minuti complessivi. Adesso una nuova pagina della sua carriera è pronta ad aprirsi. Ma non più a Cremona.