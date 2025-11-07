Cremonese, Audero: "Meritavamo qualcosa di più, ci stava almeno un pareggio"

Emil Audero, portiere della Cremonese, commenta ai microfoni di DAZN la sconfitta per 1-0 sul campo del Pisa: "È stata una partita molto equilibrata, abbiamo avuto delle occasioni importanti come loro che hanno creato quando ci siamo sbilanciati, forse un punto ci stava e per questo siamo un po' amareggiati. Purtroppo capitano questo tipo di serate. Ora abbiamo una pausa che può servire per lavorare, peccato perché abbiamo tenuto bene il campo ma non siamo riusciti a far male. Brucia, venire qua a Pisa non è mai facile, meritavamo forse qualcosa in più ma il risultato dice questo e dobbiamo migliorare".

Il gol di Tourè?

"Questo tipo di palloni sono difficili per portiere e difensore, io come posizione cerco di stare sul tiro ma col cross fai più fatica a uscire. Se hai un colpitore come Touré diventa tutto più difficile, sul gol ha staccato bene. Può capitare, sicuramente dispiace. Abbiamo iniziato un bel percorso quest'estate, in ritiro sembrava che ci conoscessimo già da anni, c'è uno spirito giusto e sembriamo quasi una squadra non italiana che affronta ogni partita con lo spirito giusto. Possono capitare partite come questa nelle quali gli episodi girano contro, avere un gruppo così sano aiuta la quotidianità grazie anche a quello che ci trasmette il mister".