Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Le parole di Tudor caricano la Cremonese? Audero: "Le abbiamo sentite, senza darci peso"

Le parole di Tudor caricano la Cremonese? Audero: "Le abbiamo sentite, senza darci peso"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 11:15Serie A
Daniele Najjar

"Con un sorteggio normale e la Cremonese al posto del Milan la Juventus sarebbe stata prima": fra le frasi pronunciate dall'ex tecnico della Juventus Igor Tudor prima del suo esonero, una riguardava indirettamente la squadra di Davide Nicola.

Prossimi avversari dei bianconeri in campionato, i grigiorossi sono stati tirati in ballo come esempio di un calendario non proprio benevolo con la Signora, da parte dell'allenatore. Una frase che ora rischia di ritorcersi contro al club di Torino, dato che proprio i giocatori della Cremonese vorranno dimostrare che la vittoria contro di loro non è certo da dare per scontata, come è sembrato emergere dalle parole di Tudor.

A tal proposito si è espresso il portiere grigiorosso ed ex giocatore della Juventus, Emil Audero. Nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttosport infatti, all'estremo difensore è stato chiesto se Davide Nicola abbia usato queste parole per caricare la squadra in vista del big match. Audero ha assicurato di no: "Il mister ci carica in un modo giusto e soprattutto abbiamo dovuto pensare prima all’Atalanta e poi al Genoa", le sue parole.

Poi Audero ha aggiunto: "Non ci ha parlato della frase di Tudor, che ovviamente abbiamo ascoltato tutti. Ma noi non ci abbiamo dato troppo peso: era una considerazione fine a se stessa. La partita contro la Juve si carica da sola».

Articoli correlati
Cremonese, Audero svela: "Potevo tornare alla Juventus a luglio, ma Perin è rimasto"... Cremonese, Audero svela: "Potevo tornare alla Juventus a luglio, ma Perin è rimasto"
Serie A, i migliori 5 portieri dopo 6 giornate: avanza Muric, ci sono due new entry... Serie A, i migliori 5 portieri dopo 6 giornate: avanza Muric, ci sono due new entry
Serie A, i migliori 5 portieri dopo 5 giornate: Muric è la sorprendente new entry... Serie A, i migliori 5 portieri dopo 5 giornate: Muric è la sorprendente new entry
Altre notizie Serie A
Juventus, Spalletti: "Troverò una squadra ben allenata, ho enorme rispetto per Tudor"... Juventus, Spalletti: "Troverò una squadra ben allenata, ho enorme rispetto per Tudor"
Juventus, Comolli: "Vediamo Spalletti qui a lungo, siamo contenti di averlo con noi"... Juventus, Comolli: "Vediamo Spalletti qui a lungo, siamo contenti di averlo con noi"
Verona, scelte contate in mediana per Zanetti. C'è la data di rientro per Al-Musrati... Verona, scelte contate in mediana per Zanetti. C'è la data di rientro per Al-Musrati
Juventus, Spalletti: "Ho provato sensazioni bellissime ad arrivare alla Juve" Live TMWJuventus, Spalletti: "Ho provato sensazioni bellissime ad arrivare alla Juve"
Il consigliere federale Gozzi: "L'idea della Superlega non era così campata in aria..."... Il consigliere federale Gozzi: "L'idea della Superlega non era così campata in aria..."
Cremonese, Bonazzoli è a quota 6 rovesciate: "Un gesto naturale, non si allena" Cremonese, Bonazzoli è a quota 6 rovesciate: "Un gesto naturale, non si allena"
Douvikas: "Nel Como c'è un'atmosfera molto positiva. Fabregas ci dà tantissimo" Douvikas: "Nel Como c'è un'atmosfera molto positiva. Fabregas ci dà tantissimo"
Colantuono: "Spalletti era il migliore sulla piazza per la Juve. Udinese, scenari... Colantuono: "Spalletti era il migliore sulla piazza per la Juve. Udinese, scenari cambiati?"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
Le più lette
1 La Juventus ricomprerà Dusan Vlahovic a giugno? Lui vuole un bonus alla firma
2 Il Sarri che non ti aspetti. Siparietto con Zenga: "In tv voglio sempre andarmene, ma con te no"
3 Brambati: "De Bruyne problema per Conte? Assurdo. Juve-Spalletti, la penso così"
4 "Spalletti libera Yildiz". La Gazzetta dello Sport apre con la nuova Juventus
5 Alla Juventus inizia l'era Spalletti. Contratto, staff e dettagli: dopo l'annuncio, oggi la presentazione
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Nel mondo di De Leo: "Ecco la più grande lezione ricevuta da Sinisa in 10 anni". Ora è CT a Malta
Immagine top news n.1 Dall'attacco alla Lega al messaggio d'amore per la Lazio: cosa ci lasciano le parole di Sarri
Immagine top news n.2 Alla Juventus inizia l'era Spalletti. Contratto, staff e dettagli: dopo l'annuncio, oggi la presentazione
Immagine top news n.3 Inter e Milan sorridono, un recupero ciascuno. Chivu ritrova Thuram, Allegri spera per tre
Immagine top news n.4 Fiorentina e Genoa ultime in classifica: i viola confermano Pioli, il Grifone intanto cambia ds
Immagine top news n.5 Il Genoa cambia: intesa di massima col ds Diego Lopez. Sarà lui a decidere il futuro di Vieira
Immagine top news n.6 Pisa e Lazio hanno lo stesso identico problema: il mal di gol. Alla Cetilar Arena finisce 0-0
Immagine top news n.7 Juventus, il primo incontro di Spalletti con Perin è già virale: "Tutto bene? Dipende da voi"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.2 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.3 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.4 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Marchese: "Catania, stasera serve la vittoria per pressare Salernitana e Benevento"
Immagine news Serie A n.2 L'ex Rampulla: "La Juventus ha bisogno di un tecnico esperto come Spalletti"
Immagine news Serie A n.3 Brambati: "De Bruyne problema per Conte? Assurdo. Juve-Spalletti, la penso così"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, chi è Lopez. Il DS che a gennaio ha fatto grandi affari con City e Tottenham
Immagine news Serie A n.2 Juventus, Spalletti: "Troverò una squadra ben allenata, ho assoluto rispetto di Tudor"
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Comolli: "Vediamo Spalletti qui a lungo, siamo contenti di averlo con noi"
Immagine news Serie A n.4 Verona, scelte contate in mediana per Zanetti. C'è la data di rientro per Al-Musrati
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Spalletti: "Ho provato sensazioni bellissime ad arrivare alla Juve"
Immagine news Serie A n.6 Il consigliere federale Gozzi: "L'idea della Superlega non era così campata in aria..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Zampano sul derby: "Spiace soprattutto per i tifosi. Ora dobbiamo rifarci subito"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, scongiurato un nuovo infortunio per Pedrola: test medici escludono lesioni
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Possanzini si gioca tutto a Genova. Per l'eventuale post, prende quota Modesto
Immagine news Serie B n.4 Spezia, preoccupa Esposito: è alle prese con un problema flessore. Si teme un mese di stop
Immagine news Serie B n.5 Venezia, c'è ancora apprensione per le condizioni di Hainaut. Stroppa studia per il sostituto
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 10ª giornata: la Top 11, i migliori per ruolo e non solo secondo TMW
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Marchese: "Catania, stasera serve la vittoria per pressare Salernitana e Benevento"
Immagine news Serie C n.2 La Pro Vercelli piega il Vicenza in Coppa Italia. Il ds: "Le vittorie più belle son quelle ancora da ottenere"
Immagine news Serie C n.3 Coppa Italia Serie C, il quadro degli Ottavi di Finale: si torna in campo a fine novembre
Immagine news Serie C n.4 L'ex Emerson svela: "Potevo tornare al Livorno. E se in futuro chiama di nuovo..."
Immagine news Serie C n.5 Serie C, si torna in campo per la 12ª giornata. Due anticipi per il Girone C
Immagine news Serie C n.6 Selleri: "Per il Ravenna, il ritrovato Okaka può far la differenza anche contro l'AscolI"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma-Inter infiamma la domenica. Il programma della 4ª giornata di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile U17, Schiavi: "Pro FVS: opportunità importante anche per noi allenatori"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia U17, Schiavi: "Messico insidioso, ma dipende da noi. Rigori? Li proviamo sempre"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia U17, Terlizzi: "Con l'esordio ho realizzato un sogno. Più consapevoli che all'Europeo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia U17 fra le prime 8 al mondo. Parla Schiavi: "Un onore, non vogliamo fermarci"
Immagine news Calcio femminile n.6 Sarà il Messico l'avversaria dell'Italia nei quarti del Mondiale U17 in Marocco
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…