Le parole di Tudor caricano la Cremonese? Audero: "Le abbiamo sentite, senza darci peso"

"Con un sorteggio normale e la Cremonese al posto del Milan la Juventus sarebbe stata prima": fra le frasi pronunciate dall'ex tecnico della Juventus Igor Tudor prima del suo esonero, una riguardava indirettamente la squadra di Davide Nicola.

Prossimi avversari dei bianconeri in campionato, i grigiorossi sono stati tirati in ballo come esempio di un calendario non proprio benevolo con la Signora, da parte dell'allenatore. Una frase che ora rischia di ritorcersi contro al club di Torino, dato che proprio i giocatori della Cremonese vorranno dimostrare che la vittoria contro di loro non è certo da dare per scontata, come è sembrato emergere dalle parole di Tudor.

A tal proposito si è espresso il portiere grigiorosso ed ex giocatore della Juventus, Emil Audero. Nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttosport infatti, all'estremo difensore è stato chiesto se Davide Nicola abbia usato queste parole per caricare la squadra in vista del big match. Audero ha assicurato di no: "Il mister ci carica in un modo giusto e soprattutto abbiamo dovuto pensare prima all’Atalanta e poi al Genoa", le sue parole.

Poi Audero ha aggiunto: "Non ci ha parlato della frase di Tudor, che ovviamente abbiamo ascoltato tutti. Ma noi non ci abbiamo dato troppo peso: era una considerazione fine a se stessa. La partita contro la Juve si carica da sola».