A Cremona un ex con 2 scudetti: uno da juventino l’altro con l’Inter

Nella rosa grigiorossa della Cremonese compare un ex juventino che può vantare ben 2 scudetti: il primo, nel 2016-2017, da bianconero, il secondo, nel 2023-2024, da nerazzurro.

Perché oltre ad aver fatto parte di quel gruppo che conquistò ben 9 tricolori in fila, qualche anno più tardi si sarebbe nuovamente laureato campione d’Italia con la rivale per eccellenza della Vecchia Signora, proprio l’Inter. Stiamo scrivendo del portiere Emil Audero. Cresciuto nelle giovanili juventine, Audero ha esordito in Serie A il 27 maggio 2017, in occasione dell’ultimo turno di campionato, nella partita vinta per 2-1 sul campo del Bologna (col primo centro nel massimo torneo di Kean). Successivamente ecco le esperienze con Venezia, Sampdoria, Inter, Como, Palermo e, da quest’estate, Cremonese. La sua ex l’ha già sfidata per ben 7 volte, tutte da blucerchiato, fra il 2018-2019 e il 2022-2023, ottenendo 1 segno X (in occasione dell’ultimo faccia a faccia, per 0-0) e incassando ben 6 sconfitte (con mai meno di 2 reti al passivo).

Cremonese-Juventus torna nel palinsesto della Serie A dopo qualche anno. L’ultima volta, infatti, risaliva al 2022-2023 quando fu 0-1 con la punizione vincente di Milik nel recupero del secondo tempo. Fra gli 8 match da segnalare c’è senza dubbio il 3-3 del 1995-1996: Vialli all’11’, autorete di Peruzzi al 23’, Maspero al 57’ su rigore, Ravanelli al 67’ con penalty, Tentoni al 77’, Vierchowod al 93’.

La contabilità dei precedenti è nettamente bianconera (sempre a punti e imbattuti).

Violini con 14 punti (3V – 5X – 1P con 11GF e 10GS), 6 dei quali allo Zini (1V – 3X – 0P con 5GF e 4GS). OK negli ultimi 3 turni (gli X con Udinese e Atalanta, il successo nella Genova rossoblù). L’unico KO stagionale è per mano dell’Inter. Madama a quota 15 (4V – 3X – 2P con 12GF e 9GS), quasi un quarto, 4, lontano dallo Stadium (1V – 1X – 2P con 2GF e 4GS). È reduce dal 3-1 contro l’Udinese, match in cui ha ritrovato i gol (dopo 3 turni a digiuno) di Vlahovic e Yildiz. L’unico successo esterno del 2025-2026 e, guarda caso, nella Genova rossoblù.

PS: sempre in tema di ex da ricordare anche Tommaso Barbieri, altro giovane, che a Torino è prima passato dalla Next Gen e poi dalla prima squadra.

CONFRONTI DIRETTI A CREMONA (SERIE A)

8 incontri disputati

0 vittorie Cremonese

4 pareggi

4 vittorie Juventus

8 gol fatti Cremonese

14 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A CREMONA IN CAMPIONATO

Cremonese-Juventus 0-0, 3° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A CREMONA IN CAMPIONATO

Cremonese-Juventus 0-1, 16° giornata 2022/2023