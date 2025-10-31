Cremonese, Audero svela: "Potevo tornare alla Juventus a luglio, ma Perin è rimasto"

Il portiere della Cremonese, Emil Audero, nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttosport ha confermato un retroscena di mercato che risale alla scorsa estato e che riguarda la sua ex squadra e prossima rivale in campionato, la Juventus: "Se potevo tornare a luglio? C’è stata una possibilità nella possibilità, non lo nego. Era tutto legato alla possibile partenza di Mattia Perin, che a certe condizioni poteva andare via. Potevo essere un’opzione per sostituirlo, quindi rientravo in una lista di nomi. Poi, però, quest’ipotesi è tramontata. Di concreto, in fondo, c’è stato poco".

Sulla vittoria esterna ottenuta a Genova: "La vittoria ci mancava da un po’ di tempo ormai, è stata una bella serata. Siamo tornati a Cremona con un bel sapore, non c’era modo migliore per avvicinarsi alla sfida contro la Juve. Per me era una partita diversa dalle altre: ho trascorso tanti anni alla Sampdoria, quindi so che cosa vuol dire giocare a Marassi".

Poi sul compagno di squadra Jamie Vardy spiega: "È una persona di una semplicità unica, siamo seduti vicino nello spogliatoio. È proprio così come appare: un ragazzo umile, regolare, lo troviamo già presto al centro sportivo. Lui era abituato a certi ritmi di lavoro in Premier League, stanno cercando di non scombussolarlo. Si è calato benissimo nella nostra realtà. Nessuno l’ha obbligato a venire qui. Significa che è ancora motivato: nonostante l’età ci sta dando tantissimo. Va gestito, siamo tutti molto contenti di averlo con noi".