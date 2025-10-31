"Parlerò con lui". Spalletti può rilanciare Vlahovic, la top 10 dei suoi bomber in carriera

"Io parlerò con lui e non ho avuto nessun tipo di imposizione dalla società”. Luciano Spalletti, nella sua prima conferenza stampa da allenatore della Juventus, ha parlato così di Dusan Vlahovic: “Valutando la sua ultima partita le sue intenzioni mi sembrano chiare".

Parole che, al netto dell’inevitabile primo approccio con l’attaccante serbo, sembrano il preludio alla possibilità di tornare a vederlo centrale nelle scelte del tecnico di Certaldo. Che in carriera ha fatto la sua fortuna anche con Totti falso nove, ma un centravanti “vero” lo ha impiegato spesso e volentieri, anche alla Roma o nello scudetto vinto con il Napoli.

Se il Pupone è il miglior marcatore nella carriera di Spalletti da allenatore, il miglior realizzatore in una singola stagione è del resto proprio un centravanti “vero”. Si tratta di Edin Dzeko, che chiuse la stagione 2016/2017 con 39 gol in 51 apparizioni, partendo dalle 29 reti in 37 giornate di campionato.

I dieci migliori marcatori di Spalletti.

Francesco Totti - 190 presenze - 100 gol

Aleksandr Kerzhakov - 135 presenze - 59 gol

Victor Osimhen - 71 presenze - 49 gol

Mauro Icardi - 73 presenze - 46 gol

Amantino Mancini - 132 presenze - 44 gol

Edin Dzeko - 69 presenze - 44 gol

Carmine Esposito - 94 presenze - 42 gol

Danny - 126 presenze - 41 gol

Roman Shirokov - 134 presenze - 39 gol

Mirko Vucinic - 122 presenze - 35 gol