Sampdoria, scongiurato un nuovo infortunio per Pedrola: test medici escludono lesioni

Un momento ancora in salita per la Sampdoria, che domenica sfiderà il Mantova, fanalino di coda della classifica di Serie B: una gara che al momento attuale ha il sapore di scontro salvezza.

Al netto di tutto ciò, però, come già emerso ieri dal report medico del club blucerchiato, mister Angelo Gregucci è alle prese con un'infermeria piuttosto affollata, con Estanis Pedrola ancora alle prese con un lavoro differenziato: fisicamente molto fragile, il catalano è rientrato in campo martedì contro l'Empoli, dopo un mese e mezzo dall'ultima volta per una lesione muscolare, ma la sua prova è durata circa cinque minuti. Nuovo fastidio fisico, con il classe 2003 uscito dal campo zoppicante. Come si legge su Il Secolo XIX-Genova, però, "i primi test effettuati alla ripresa, mercoledì mattina a Bogliasco, non hanno però evidenziato nulla", e lo stesso si può dire di quelli effettuati ieri, che "non hanno diagnosticato nessuna lesione". Timore, per Pedrola, di una ricaduta al primo fastidio? Difficile dire se sia una cosa mentale o meno. E al momento attuale, difficile dire se sarà arruolato per la gara contro la formazione virgiliana.

Ci sono ancora 48 ore di tempo per tutte le valutazioni del caso, anche se la conferenza stampa del prima citato tecnico potrebbe già chiarire qualcosa in più.