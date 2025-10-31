Modena, Zampano sul derby: "Spiace soprattutto per i tifosi. Ora dobbiamo rifarci subito"

“Dispiace soprattutto per i tifosi che ci stanno supportando dall’inizio e sentiamo il loro apporto in ogni gara. Sappiamo quale sia l’importanza di questa partita per loro”. L’esterno di centrocampo del Modena Francesco Zampano torna così sul derby perso contro la Reggiana nel turno infrasettimanale: “Dobbiamo archiviare in fretta questa sconfitta, e rifarci già domenica. Per me a Reggio abbiamo fatto una grande partita, abbiamo preso un gol su un calcio piazzato e un rimpallo, anche se il loro giocatore ha fatto un gran gol. - conclude il calciatore come riporta Il Resto del Carlino - Poi si sono chiusi dietro, e quando ti trovi dieci giocatori dietro la palla è difficile segnare”.

Zampano poi si sofferma ancora sull’andamento della gara sottolineando come se fosse entrato il tiro di Sersanti la partita sarebbe cambiata anche se non bisogna attaccarsi a certi alibi. La mancanza di lucidità è stata probabilmente la causa di una sconfitta dolorosa soprattutto per i tifosi. Il calciatore spiega poi che nonostante l’ottima posizione in campionato, con il primo posto conservato, la squadra non deve pensare di ammazzare il campionato visto che in Serie B “tutte le squadre sono temibili, compresa la Reggiana che è una formazione forte”.

Infine Zampano guarda alla sfida contro la Juve Stabia: “È una delle tante squadre forti della Serie B, hanno anche riposato più di noi visto che non hanno giocato, ma non è un alibi. Dovremo andare più forte di loro e vincere assolutamente”.