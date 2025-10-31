Sassuolo, rinnovo fino al 2031 per Muharemovic: "Per me questa è casa"

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Sassuolo annuncia il rinnovo di Tarik Muharemović con i neroverdi: "L’U.S. Sassuolo Calcio è lieta di comunicare il prolungamento del contratto di Tarik Muharemović fino al 30 giugno 2031. Diventato neroverde nell’estate del 2024, Muharemović ha esordito con i colori neroverdi in Cosenza-Sassuolo il 21 settembre, e pochi giorni dopo ha trovato il suo primo gol nella prima gara da titolare, in Coppa Italia contro il Lecce. Con trenta presenze nella stagione 2024/2025, Tarik si è ritagliato un ruolo da protagonista nella promozione in Serie A, competizione in cui ha già ottenuto due premi “MVP” in sole 6 presenze".

“Sono molto felice di aver prolungato il mio contratto qui a Sassuolo, la società che mi ha dato, sin dal primo giorno, grande fiducia. Voglio ringraziare la mia famiglia, il mio procuratore, la società per la dimostrazione di fiducia e tutta la squadra per il supporto”. Il difensore ha aggiunto: “Il mio obiettivo stagionale è quello di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati a inizio stagione e personalmente di fare sempre meglio continuando a crescere come calciatore. Per me Sassuolo rappresenta casa. Qui ho fatto il passo più importante della mia carriera e ho vissuto i momenti più belli da giocatore a partire dalla vittoria del campionato di Serie B all’opportunità di giocare in Serie A.

“Ai miei compagni di squadra dico grazie per essere sempre al mio fianco, dobbiamo continuare in questa direzione, siamo forti, possiamo fare tanto per raggiungerei nostri obiettivi. Ai tifosi dico grazie per il supporto, ci vediamo presto allo stadio e continuiamo così!” La società e Tarik sono orgogliosi di poter continuare a scrivere altri capitoli di storia neroverde, insieme fino al 2031!