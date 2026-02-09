Grande gol di Krstovic al 13': l'Atalanta la sblocca, Cremonese sotto 1-0
L'Atalanta passa in vantaggio al 13' con un gol clamoroso di Nikola Krstovic. La Cremonese stava subendo ormai da tempo la Dea e il montenegrino segna la rete del momentaneo 1-0: cross di Zappacosta, stop volante dell'ex Lecce e girata con il mancino che trova Audero impreparato.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
