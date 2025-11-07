Cremonese, Bondo: "Pisa buona squadra, dobbiamo vincere questo scontro diretto"
Warren Bondo, centrocampista della Cremonese, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida col Pisa: "Il Pisa è una buona squadra, dobbiamo fare di tutto per vincere perché è uno scontro diretto importante. Non so qual è il nostro segreto, lavoriamo forte con il mister e si vede sul campo".
