Bondo giocherà per la Repubblica Democratica del Congo: pre-convocato in Coppa d'Africa

Warren Bondo ha preso una decisione importante. Secondo quanto rivelato da RMC Sport, infatti, il centrocampista classe 2003 francese, in prestito fino al termine della stagione alla Cremonese ma di proprietà del Milan, ha scelto quale Nazionale rappresentare.

Dopo aver vestito la maglia di tutte le selezioni giovanili della Francia, il nativo di Évry ha deciso di cambiare senso di marcia. Infatti, secondo quanto rivelato dai colleghi francesi, Bondo ha scelto di rappresentare la Repubblica Democratica del Congo, Paese d’origine di entrambi i suoi genitori. Così il giocatore di 22 anni si giocherà i playoff intercontinentali per l'accesso ai Mondiali 2026 predisposti a marzo. Intanto, però, avrebbe già ricevuto la pre-convocazione dal CT Sébastien Desabre per la prossima Coppa d’Africa, al via tra poche settimane.

Cresciuto calcisticamente nella regione parigina a Brétigny, Bondo ha proseguito il suo sviluppo a Nancy, in Lorena, dove scopre il calcio dei grandi con la squadra riserve. Le sue prestazioni convincenti nelle Academy del club francese gli hanno permesso di integrarsi rapidamente in prima squadra e diventarne un elemento importante.

È stato lì che il Monza, con i suoi dirigenti, hanno notato e prelevato il ragazzo. Al posto di rimanere nel club lombardo, tuttavia, i biancorossi lo hanno girato in prestito alla Reggina, finché sotto le ali di mister Raffaele Palladino ha raggiunto l'apice di carriera che gli ha permesso di compiere il grande salto. Il passaggio in una big di Serie A, il Milan, nel febbraio 2025: con la maglia rossonera indosso disputa 5 partite senza riuscire a imporsi, prima di essere ceduto in prestito alla Cremonese per la stagione attuale, senza selezionare il diritto di riscatto.

Con Davide Nicola in panchina al momento Bondo ha trovato 881 minuti complessivi, con 11 presenze in campionato e sta collezionando una serie di prestazioni granitiche in mezzo al campo che confermano la fiducia del suo allenatore. Al momento la Cremonese è al 12esimo posto in classifica di Serie A, con 14 punti in 13 giornate e un avvio di stagione tutt'altro che anonimo per la neopromossa.