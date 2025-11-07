Cremonese, Bondo: "È uno scontro diretto, dobbiamo vincere questo tipo di gare"

Warren Bondo, centrocampista della Cremonese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita contro il Pisa:

“Con la Juventus abbiamo perso, ma la partita è stata ottima e ci ha dato quella fiducia che può aiutarci per vincere questa sfida.

Scontro diretto? Questo è il nostro campionato, dobbiamo provare a vincere tutte le gare come questa. Sono contento della mia stagione: il mister mi dà fiducia e io sono sempre pronto a dare tutto per la squadra.”