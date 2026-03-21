Cremonese, ds Giacchetta: "Non ci son colpevoli, è tutto nelle nostre mani"

Il ds della Cremonese Simone Giacchetta ha presentato la sfida contro il Parma ai microfoni di DAZN:

Come ha visto la squadra con l'arrivo di Giampaolo?

"Sono tre giorni che è arrivato, ci saranno tanti cambiamenti. Il fatto che arrivi un nuovo tecnico può stimolare il gruppo e i singoli a mettersi in evidenza e tirare fuori le risorse emotive necessarie in questi momenti".

Il gruppo è stato responsabilizzato ora?

"Non ci son colpe, ma responsabilità. Facciamo questo di mestiere, ognuno ha responsabilità. E' ovvio che i giocatori sono chiamati in causa, il cambio è un segnale di sconfitta per quello che è il percorso. Non si posson dare sempre le colpe agli allenatori, tutti dobbiamo dare di più".

Quale crede sarà la quota salvezza?

"Siamo la terzultima, tutto dipende da noi. Dobbiamo fare il nostro percorso, non so dire un punteggio, dipenderà da come ci comportiamo noi. Sta a noi ribaltare quello che ad oggi dice la classifica".