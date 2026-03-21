Italia, Calafiori verso il playoff: "Siamo carichi. C'è un'immensa voglia di andare al Mondiale"

Sensazioni positive. Sono quelle di Riccardo Calafiori in vista del playoff per il Mondiale 2026. Il difensore della Nazionale italiana ha parlato ai taccuini di SportWeek dello spareggio che gli azzurri di Gattuso affronteranno in primis contro l'Irlanda del Nord giovedì sera: "Siamo carichi e c’è un’immensa voglia di andare al Mondiale. Non vedo l’ora di arrivare a Coverciano per passare tanto tempo con i compagni. La nostra storia ci insegna che, se riusciamo a fare gruppo, ce la giochiamo con chiunque. Anche in America: se ci arrivassimo, potrebbe succedere di tutto".

Il centrale ex Bologna ha poi proseguito sottolineando come non ci sia alcun tipo di paura: "Se giochiamo come sappiamo fare, andiamo al Mondiale. Sulla carta siamo superiori, bisogna soltanto credere nei nostri mezzi. In giro c’è un po’ di negatività, ma sono certo che Nazionale e tifosi remeranno nella stessa direzione. L’obiettivo è ancora alla nostra portata, dobbiamo restare compatti".

Infine un commento su Edoardo Bove: "Abitiamo nello stesso palazzo. I centri sportivi di Arsenal e Watford sono adiacenti, quindi Edo ha cercato casa nella mia stessa zona. Credo sia destino: una vita insieme nelle giovanili della Roma, ora vicini di casa a Londra. Qualche giorno fa l’ho abbracciato e ho toccato il defibrillatore sottocutaneo, mi ha fatto un po’ strano. Invece, lui è sereno e ha voglia di spaccare il mondo. Sono contento per Edo".