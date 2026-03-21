Arezzo, Bucchi: "Siamo primi da otto mesi. Le critiche arrivate sempre dall'esterno"

Dopo il successo sul Bra, il tecnico dell'Arezzo Cristian Bucchi ha parlato ai microfoni di Amaranto Channel: "Conoscevamo la forza dell’avversario: da dicembre avevano sempre segnato in casa, su un campo particolare e molto veloce. Abbiamo fatto la partita che volevamo fin dal primo minuto - riporta arezzo24.net -, creando diverse occasioni anche prima del gol. È la terza gara consecutiva che giochiamo ad altissimo livello. Faccio i complimenti anche a Renzi e Gilli che hanno salvato il risultato, occasione nata da un rimpallo.

L'allenatore della formazione toscana ha commentato poi le voci che parlavano di una squadra in flessione ma le ultime prestazioni dicono il contrario: "Mi fa piacere questa analisi, perché prima di questa partita sembrava stessimo facendo un campionato normale e che gli altri facessero qualcosa di speciale. In realtà siamo primi da otto mesi: lo dicono i numeri e le prestazioni. Stiamo facendo qualcosa di straordinario".

Chiosa sulle critiche: "Le critiche sono sempre arrivate dall’esterno, ma noi ci siamo chiusi nello spogliatoio e abbiamo continuato a lavorare con intensità. Non vogliamo pacche sulle spalle, facciamo il nostro dovere. È un grande percorso che può diventare straordinario. Nulla è scontato: questa squadra ha sempre messo l’anima, anche quando gli episodi non giravano a favore. Ci alleniamo al massimo dal 6 luglio e questo gruppo deve essere supportato da tutti".