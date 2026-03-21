TMW Sampdoria, la rabbia dei tifosi a Bogliasco: società e squadra contestata

Clima rovente in casa Sampdoria. I risultati deludenti della squadra, insieme ad una confusione totale in società con allenatori esonerati, contattati e lasciati in stand by, hanno generato malcontento nella Genova blucerchiata. Dopo il 2-0 di Carrara, la squadra ora guidata da Lombardo, è ripiombata all'interno della zona playout a pari merito con Bari ed Entella ma in svantaggio con entrambe le compagini nello scontro diretto. La sfida di domani alle ore 17.15 al "Ferraris" contro l'Avellino diventa fondamentale.

I tifosi oggi a Bogliasco

E i tifosi, che sugli spalti hanno sempre mantenuto un comportamento esemplare sostenendo la squadra sempre dal primo all'ultimo minuto anche nelle difficoltà senza lesinare però la società (vera responsabile del momento attuale) di contestazioni decise ma civili, adesso hanno perso la pazienza. Nella giornata di ieri i gruppi della Gradinata Sud e la Federclubs hanno diffuso sui social un messaggio chiaro alla squadra: "Ci siamo rotti i c…" dando appuntamento a tutti alle 11.30 di oggi al "Mugnaini" di Bogliasco.

Squadra contestata

E proprio al centro sportivo blucerchiato, presidiato dalle forze dell'ordine, si sono presentati circa 300 supporters che hanno espresso il loro dissenso con civiltà ma con decisione nel piazzale antistante l'ingresso. Il tutto è iniziato intorno a mezzogiorno con slogan rivolti alla società, da Tey a Manfredi passando per Fredberg e Walker, ritenuti i primi responsabili di tutto. Poi cori anche contro la squadra rea di non aver dato il massimo in campo in questa stagione. E proprio intorno alle 13 che il gruppo ha fatto capolino e si è diretto verso la cancellata di ingresso dove si erano radunati i tifosi.