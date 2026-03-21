Arezzo a +5 e destino nelle proprie mani: con l’Ascoli può essere match point promozione

La corsa al primo posto nel girone B di Serie C entra nel momento decisivo e l’Arezzo lancia un segnale forte. I toscani rispondono presente nella trasferta contro il Bra, travolto con un netto 4-0, e allungano di nuovo in vetta riportandosi a +5 sull’Ascoli. Un margine importante, soprattutto perché le due squadre hanno ora lo stesso numero di partite disputate dopo il turno di riposo dei bianconeri legato all’esclusione del Rimini.

La classifica dice Arezzo primo con 70 punti, Ascoli secondo a quota 65, quando mancano cinque giornate alla fine e quindi 15 punti ancora in palio. Tutto però potrebbe decidersi già nel prossimo turno, quando lunedì 30 marzo alle 20:30 andrà in scena lo scontro diretto che vale una stagione.



Una vittoria dell’Arezzo spalancherebbe le porte alla promozione, portando i toscani a +8 e di fatto chiudendo i giochi. Al contrario, un successo dell’Ascoli riaprirebbe completamente la corsa, con i marchigiani che si porterebbero a -2, rimettendo tutto in discussione nelle ultime giornate.

Anche il pareggio sorriderebbe comunque all’Arezzo, che resterebbe avanti di cinque lunghezze con sole quattro partite da giocare. Novanta minuti che pesano tantissimo e che possono indirizzare in modo quasi definitivo il destino del girone.