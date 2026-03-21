Lazio, arrivano i primi indizi sul mercato per l'estate: restano le esigenze di bilancio

Le partenze eccellenti dell’ultima sessione invernale hanno cambiato volto alla Lazio e costretto Maurizio Sarri a rivedere equilibri e soluzioni tattiche. Nell’intervista rilasciata a DAZN, il direttore sportivo Angelo Fabiani è tornato sulle cessioni di Castellanos e Guendouzi, due giocatori centrali nel progetto tecnico, chiarendo le motivazioni che hanno portato alla loro uscita.

“Non abbiamo messo nessuno alla porta – ha spiegato il dirigente – ma quando arrivano richieste insistenti e soprattutto quando sono i calciatori a spingere per andare via, diventa difficile opporsi. Se all’estero ti offrono ingaggi tripli, bisogna anche capire la loro posizione. Per noi è fondamentale avere in squadra giocatori motivati, all’interno di un gruppo solido”.

Alla base delle operazioni - scrive Il Messaggero - non c’è stata soltanto una scelta tecnica, ma anche esigenze di bilancio. Le cessioni hanno permesso al club di realizzare plusvalenze per circa 50 milioni di euro, fondamentali in vista della chiusura contabile del 31 marzo, evitando così possibili blocchi sul mercato nelle prossime sessioni.

Proprio sul futuro Fabiani ha lasciato intendere che l’estate non sarà semplice. Secondo quanto riportato, la Lazio potrebbe muoversi con grande prudenza, con operazioni a costo zero o quasi, salvo sorprese. Molto dipenderà anche dalle scelte della proprietà, chiamata eventualmente a trovare nuove soluzioni per garantire margine di manovra.