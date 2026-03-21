Serie B, i risultati al 45': Catanzaro avanti, Palermo ancora fermo sullo 0-0 e in 10 dal 25'
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Sono terminati i primi tempi delle gare di Serie B valide per la 32ª giornate iniziate alle 15.00. Il Catanzaro è avanti 1-0 in casa del Cesena, 1-1 invece il punteggio fra Juve Stabia e Spezia. Reti bianche fra Padova e Palermo, ma i rosanero sono in 10 dal minuto numero 25 per il rosso diretto a Rui Modesto
Cesena-Catanzaro 0-1
34' Liberali
Juve Stabia-Spezia 1-1
32' Aurelio (S), 45+2' Leone (J)
Padova-Palermo 0-0
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