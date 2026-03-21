Inter, Bastoni non partirà con la squadra per Firenze. A rischio anche la Nazionale

Alessandro Bastoni non partirà per Firenze. Come riporta Sky Sport, il difensore nerazzurro salterà la gara di domani sera contro l'Inter a causa del solito problema alla tibia e non sarà quindi neanche convocato da mister Chivu.

Bastoni, a detta della medesima emittente, è in dubbio anche per gli impegni della Nazionale.

Come arriva l'Inter al match contro la Fiorentina

Dopo la sconfitta nel derby e il pareggio contro l’Atalanta l’Inter vuole tornare a vincere. A Firenze Chivu non ammette passi falsi e schiera la squadra con il consueto 3-5-2: Sommer in porta, in difesa al posto di Bastoni c'è Carlos Augusto, completano il reparto Akanji e Bisseck. Dumfries a destra, Dimarco a sinistra, mentre in mezzo agiranno Zielinski, Calhanoglu e Barella. In attacco titolare Pio Esposito, al suo fianco Thuram. (da Milano, Bruno Cadelli)