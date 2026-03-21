Da Parma-Cremonese a Fiorentina-Inter: le probabili formazioni della 30ª giornata di Serie A
Dopo i due anticipi giocati a Genova e Cagliari, con doppio successo esterno, si torna in campo oggi con il turno di Serie A, a partire da Parma-Cremonese, che si disputerà al Tardini alle 15. Chiude la giornata il posticipo di Firenze, dove arriva la capolista Inter. Queste le probabili formazioni della 30ª giornata di Serie A:
PARMA-CREMONESE - Sabato 21 marzo, ore 15.00
PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Keita, Nicolussi Caviglia, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
CREMONESE (4-3-1-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto, Pezzella; Thorsby, Maleh, Payero; Vandeputte; Bonazzoli, Okereke. Allenatore: Giampaolo.
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MILAN-TORINO - Sabato 21 marzo, ore 18.00
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Pulisic. Allenatore: Allegri.
TORINO (3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Adams, Vlasic; Simeone. Allenatore: D'Aversa.
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JUVENTUS-SASSUOLO - Sabato 21 marzo, ore 20.45
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; Boga. Allenatore: Spalletti.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Lauriente. Allenatore: Grosso.
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COMO-PISA - Domenica 22 marzo, ore 12.30
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Jesús Rodríguez, Nico Paz, Diao; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
PISA (3-4-2-1): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Hojholt, Loyola, Angori; Moreo, Tramoni; Stojlkovic. Allenatore: Hiljemark.
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ATALANTA-HELLAS VERONA - Domenica 22 marzo, ore 15.00
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Palladino.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Orban, Bowie. Allenatore: Sammarco.
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BOLOGNA-LAZIO - Domenica 22 marzo, ore 15.00
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Casale, Heggem, Miranda; Sohm, Moro, Odgaard; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. Allenatore: Italiano.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. Allenatore: Ianni (Sarri squalificato).
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ROMA-LECCE - Domenica 22 marzo, ore 18.00
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; El Shaarawy; Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Allenatore: Di Francesco.
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FIORENTINA-INTER - Domenica 22 marzo, ore 20.45
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Kolarov (Chivu squalificato).
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