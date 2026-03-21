Sambenedettese, Boscaglia: "L'arbitro è molto bravo, ma io non darei mai questi rigori"

Il tecnico della Sambenedettese Roberto Boscaglia ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Ternana: "Abbiamo commesso errori che non possiamo permetterci - riporta lanuovariviera.it -. Gli esterni alti, nel primo tempo, hanno fatto fatica. Abbiamo creato occasioni, ma siamo stati imprecisi. Il rigore della Ternana? Non lo commento: l’arbitro è molto bravo, ma io non darei mai questi rigori.

Dal punto di vista fisico siamo stati bene, anche grazie ai cambi. La Ternana può avere difficoltà sui cross, soprattutto a centro area e sul secondo palo. Questo punto è molto importante dal punto di vista psicologico. Dobbiamo essere attenti e offrire prestazioni come questa, che rappresentano un passo avanti. Non possiamo sperimentare. Nel primo tempo la Ternana è stata molto brava: è una squadra con qualità e grande intensità".