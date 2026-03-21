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Juventus, accordo per il rinnovo di Spalletti fino al 2028. Per la porta si valutano anche Alisson, De Gea e Tzolakis. Tonali il vero grande obiettivo a centrocampo. In attacco oltre a Kolo Muani c’è anche Zirkzee

Juventus, accordo per il rinnovo di Spalletti fino al 2028. Per la porta si valutano anche Alisson, De Gea e Tzolakis. Tonali il vero grande obiettivo a centrocampo. In attacco oltre a Kolo Muani c’è anche ZirkzeeTUTTO mercato WEB
Oggi alle 00:00Editoriale
Niccolò Ceccarini

La sosta per definire il futuro. La Juventus è più che ma decisa ad accelerare per mettere le basi per la nuova stagione. Il primo tassello sarà il rinnovo di Spalletti. Tra le parti è stato raggiunto un accordo su base biennale. Da capire solo tecnicamente se sarà un anno con un’opzione praticamente automatica o no ma è poco più che un dettaglio. Andrà a guadagnare intorno ai 6 milioni di euro. Il tecnico toscano ha avuto anche le garanzie che chiedeva e cioè un rafforzamento importante della squadra. L’altro grande obiettivo da raggiungere in questa pausa per i play-off mondiali della nostra Nazionale è definire l’intesa con Vlahovic. La Juventus punta ad avere il si del giocatore. Per lui è pronto un quadriennale, fino al 2030 con una cifra di quasi 7 milioni di euro. Possibile anche un bonus alla firma nel caso. Poi è evidente che partirà anche l’altro mercato. Si perché la società bianconera deve fare molto un po’ in tutti i reparti. Per la porta Carnesecchi e Restes rimangono prime scelte ma la lista si sta allungando. Tra i monitorati c’è anche Tzolakis dell’Olympiakos. Un numero uno che piace tanto è Alisson ma strapparlo al Liverpool è un’impresa quasi titanica. Tanto più che il brasiliano proprio in questi giorni ha prolungato con il club inglese. Anche De Gea potrebbe essere una soluzione, nonostante per lo spagnolo (come del resto per tutta la Fiorentina) non sia stata una grande stagione.

E veniamo alla difesa. Qui la Juventus punta forte su Senesi, che a fine stagione si svincolerà dal Bournemouth. Il pressing nei suoi confronti è sempre più alto e i bianconeri sono convinti di avere presto una risposta positiva. A centrocampo il grande sogno rimane Tonali. In estate il Newcastle potrebbe aprire alla sua cessione ma solo di fronte ad una cifra molto alta. La Juventus è intenzionata a fare il possibile per acquistarlo, considerato anche il fatto che l’ipotesi sarebbe molto gradita al giocatore. Per finanziare un’operazione così costosa i bianconeri potrebbero mettere sul mercato Koopmeiners. Nel reparto restano sempre vive le opzioni Kessié e Bernardo Silva, che andranno in scadenza a fine stagione rispettivamente con Al-Ahli e Manchester City. In attacco, oltre a Vlahovic, la volontà della Juventus è quella di aggiungere un altro grande giocatore. Kolo Muani rimane un nome molto forte, ma attenzione anche ad un altro profilo che ritorna all’orizzonte ovvero Zirkzee. La sua avventura al Manchester United finora non è stata quella che tutti si aspettavano e magari di fronte ad un’offerta di 35 milioni di euro i Red Devils potrebbero anche lasciarlo partire. La Juventus intanto ha già deciso di riscattare Boga. Al Nizza andrà una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Occhio anche alle cessioni. David e Openda hanno molte possibilità di partire. Per il primo in Francia ci sono Marsiglia e Lille ma magari I bianconeri potrebbero proporlo anche al Paris Saint Germain nell’operazione Kolo Muani.

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