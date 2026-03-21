Serie C, i risultati al 45': avanti Giana Erminio, Gubbio e Casertana

Sono terminati i primi tempi delle gare di Serie C iniziate alle 14.30 e valide per la 33ª giornata. Nel girone A Union Brescia-Ospitaletto è ancora ferma sullo 0-0, mentre la Giana Erminio è avanti 1-0 con la Pergolettese. Nel Girone B il Gubbio conduce 1-0 in casa della Juventus NG, le altre due gare sono ferme sullo 0-0. Infine nel Girone C la Casertana conduce 1-0 con l'Atalanta U23 grazie all'autorete di Navarro.

GIRONE A

Union Brescia-Ospitaletto 0-1

Giana Erminio-Pergolettese 1-0

11' Vitale

GIRONE B

Guidonia Montecelio-Vis Pesaro 0-0

Juventus Next Gen-Gubbio 0-1

26' La Mantia

Pianese-Pontedera 0-0