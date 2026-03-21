Serie C, i risultati al 45': avanti Giana Erminio, Gubbio e Casertana
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Sono terminati i primi tempi delle gare di Serie C iniziate alle 14.30 e valide per la 33ª giornata. Nel girone A Union Brescia-Ospitaletto è ancora ferma sullo 0-0, mentre la Giana Erminio è avanti 1-0 con la Pergolettese. Nel Girone B il Gubbio conduce 1-0 in casa della Juventus NG, le altre due gare sono ferme sullo 0-0. Infine nel Girone C la Casertana conduce 1-0 con l'Atalanta U23 grazie all'autorete di Navarro.
GIRONE A
Union Brescia-Ospitaletto 0-1
Giana Erminio-Pergolettese 1-0
11' Vitale
GIRONE B
Guidonia Montecelio-Vis Pesaro 0-0
Juventus Next Gen-Gubbio 0-1
26' La Mantia
Pianese-Pontedera 0-0
GIRONE C
Atalanta U23-Casertana 0-1
44' aut.Navarro
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