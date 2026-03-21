Parma-Cremonese è 0-0 all'intervallo: gli ospiti ci provano ma faticano. Pellegrino sfiora il gol

0-0 all'intervallo nella prima sfida di questo sabato di Serie A tra Parma e Cremonese al Tardini. Meglio gli ospiti, che avevano anche trovato il gol del vantaggio non convalidato però per fuorigioco di Zerbin all'inizio dell'azione che aveva poi portato alla rete di Federico Bonazzoli.

Fin dalla prime battute i grigiorossi hanno mostrato la voglia di provare a tornare alla vittoria dopo 15 partite senza successi, alla prima di Marco Giampaolo in panchina e la prima occasione è capitata a Vandeputte che si è involato da solo verso la porta trovando però pronto Suzuki a un intervento non troppo difficile sul primo palo. Successivamente l'azione del gol non convalidato che abbiamo già raccontato, poi poco altro per la stessa Cremonese.

Dall'altra parte è stato sicuramente Mateo Pellegrino il più pericoloso, con l'attaccante argentino, autore di otto gol in questo campionato, che ha sfiorato il vantaggio intorno alla metà del primo tempo con un destro da fuori area terminato però di poco a lato. Nella ripresa servirà qualcosa in più sia in casa Parma che in casa Cremonese, per provare ad arrivare al successo. Pareggio che tutto sommato andrebbe però bene ai padroni di casa, che manterrebbero a distanza di sicurezza i lombardi nella lotta alla salvezza.