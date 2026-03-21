Torna Chiesa, novità Palestra, out Vicario. Italia, i 28 convocati di Gattuso: c'è Tonali

Sono 28 i calciatori convocati dal commissario tecnico Gennaro Gattuso per gli spareggi Mondiali. Il commissario tecnico della Nazionale che domenica sera a Coverciano ritroverà i suoi calciatori e da lunedì inizierà la preparazione della sfida di giovedì sera contro l'Irlanda del Nord ha dato continuità alle ultime convocazioni, anche se non sono mancate le sorprese. Tornano Pisilli, Scalvini e soprattutto Chiesa, prima chiamata per Marco Palestra.

Il CT ha dovuto rinunciare per infortunio a Di Lorenzo, Gabbia, Zaccagni, Verratti e Vicario. Quest'ultimo, in campo mercoledì sera contro l'Atletico Madrid con la maglia del Tottenham, lunedì si sottoporrà a intervento chirurgico per un problema di ernia. Di seguito la lista dei convocati.

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

IL PROGRAMMA

Prenderà il via domenica sera con il raduno fissato al Centro Tecnico Federale di Coverciano la ‘missione Mondiale’ della Nazionale, impegnata giovedì 26 marzo (ore 20.45, diretta Rai 1) allo Stadio di Bergamo nella semifinale dei play-off con l’Irlanda del Nord. In caso di successo, martedì 31 marzo l’Italia si giocherebbe poi il pass per il Mondiale in trasferta con la vincente della sfida tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Le due semifinaliste sconfitte del percorso A dei play-off (Italia-Irlanda del Nord/Galles-Bosnia ed Erzegovina), il 31 marzo saranno invece chiamate a disputare un’amichevole. Un match che gli Azzurri giocherebbero comunque in trasferta, a Cardiff o a Zenica.