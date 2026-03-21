TMW Atalanta, non c'è pace per Scamacca: lesione muscolo-fasciale all'adduttore destro

Nuovo stop per Gianluca Scamacca. Secondo quanto raccolto da TMW, l'attaccante nerazzurro ha riportato una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro. Il classe 1999 ha iniziato da subito il protocollo riabilitativo idoneo, la prognosi dipenderà dall’evoluzione del quadro clinico-strumentale. L'ex Sassuolo salterà la gara di domani contro il Verona e gli impegni della Nazionale italiana.

Come arriva l'Atalanta alla sfida col Verona

L’Atalanta dopo l’eliminazione in Champions League contro il Bayern Monaco vuole puntare tutto sul campionato per agganciare il sesto posto cominciando dalla gara con il Verona. 3-4-2-1 per i bergamaschi con la miglior formazione possibile. Carnesecchi tra i pali; difesa a 3 con Scalvini, Kolasinac e un ballottaggio al centro tra Hien e Djimsiti; a centrocampo confermato il duo Ederson-De Roon; sulle fasce Zappacosta favorito su Bellanova a destra, mentre a sinistra si dovrà decidere tra Bernasconi e Zalewski. Davanti pochi dubbi considerando i vari recuperi: De Ketelaere a destra, Raspadori a sinistra, Krstovic unica punta. Assente invece Scamacca per un problema muscolare. (da Bergamo, Filippo Davide Di Santo)