Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Sampdoria, Lombardo: "Voglio una squadra di 'animali' feroci con il sangue agli occhi"

Sampdoria, Lombardo: "Voglio una squadra di 'animali' feroci con il sangue agli occhi"TUTTO mercato WEB
Andrea Piras
Oggi alle 15:51Serie B
Andrea Piras

Ennesimo crocevia all'orizzonte per la Sampdoria. Domani alle 17.15 i blucerchiati scenderanno in campo fra le mura amiche contro l'Avellino per cercare di ottenere punti importanti per la salvezza. In vista della gara del "Ferraris", il tecnico Attilio Lombardo è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco.

TMW - Dopo Carrara ai detto che chi non se la sentiva di alzare la mano.
"Dopo Carrara è vero che ho detto che chi non se la sentiva di alzare la mano e invece ho avuto grande disponibilità da parte del gruppo. I ragazzi hanno lavorato bene e forte. Credo ci sia la massima attenzione e concentrazione per giocarci questa partita molto importante per noi".

Come ha metabolizzato la contestazione la squadra?
"E' presto per dirlo ma posso dire che non devono prendersi l'abitudine di avere delle contestazioni. Siamo tutti responsabili quando succede questo. E io spero per loro che questa contestazione possa dare loro più energia perché l'energia ti fa fare buone prestazioni".

Che Avellino si aspetta?
"L'Avellino è una squadra molto in salute e la classifica dimostra che quella che aveva prima non era veritiera. Al di là dei punti che hanno fatto, è una squadra che gioca molto bene ed è in salute. Ma non deve mancare, al di là del cambiamento tattico, la determinazione che ho chiesto ai giocatori. Domani voglio vedere una squadra di 'animali' feroci col sangue agli occhi. Quello che ho visto a Carrara non è piaciuto non solo a me ma a tutti quelli che lavorano per la Sampdoria. E in primis anche per i tifosi".

Pafundi giocherà?
"Pafundi potrebbe essere della partita, probabilmente anche dall'inizio anche se non mi faccio mai ingannare da quelle piccole prestazioni che risaltano agli occhi della gente e dire che Pafundi c'è. Deve comunque dimostrare di volere una maglia da titolare, vale per lui come per tutti gli altri. Le scelte le faccio in base ai miei criteri per la partita che andrà ad affrontare domani. L'unico sicuro in questo caso sarà Pafundi, poi vediamo cosa appoggiare alle sue spalle davanti a lui".

Cosa chiede alla squadra?
"Determinazione, senso di appartenenza a questi colori, autostima e farsi una critica e le così dette 'palle'. Ci vogliono. Questa squadra sono convinto abbia dei valori ma senza le palle sicuramente non può giocare a calcio e ottenere grandi risultati. Se poi le accompagniamo alla qualità tecnica allora possiamo fare buoni risultati. Ma tutto sta a come approcceremo questa gara".

I tifosi?
"Non posso fare altro che ringraziare i tifosi per la stima che mi hanno dato però sono anche convinto di avere una grande responsabilità. A me chiedo di dare un qualcosa i più per coinvolgere ancora di più i giocatori e metterli in condizione di avere un valore".

Articoli correlati
Bolle ancora la panchina della Sampdoria, mentre Cole deve rinunciare a Mesure come... Bolle ancora la panchina della Sampdoria, mentre Cole deve rinunciare a Mesure come vice
Ipotesi Diana per la Samp. L'ex Union Brescia potrebbe affiancare Lombardo da dopo... Ipotesi Diana per la Samp. L'ex Union Brescia potrebbe affiancare Lombardo da dopo la sosta
Tre gare per (ri)conquistare la Sampdoria. Ma l'effetto Lombardo al momento non c'è... Tre gare per (ri)conquistare la Sampdoria. Ma l'effetto Lombardo al momento non c'è
Altre notizie Serie B
Da Padova-Palermo a Monza-Venezia, tutte le formazioni del turno di Serie B Live TMWDa Padova-Palermo a Monza-Venezia, tutte le formazioni del turno di Serie B
Reggiana, Rubinacci: "Il pari col Monza ha lasciato consapevolezza, ma ora il pallone... Reggiana, Rubinacci: "Il pari col Monza ha lasciato consapevolezza, ma ora il pallone scotta"
Serie B, i risultati al 45': Catanzaro avanti, Palermo ancora fermo sullo 0-0 e in... Serie B, i risultati al 45': Catanzaro avanti, Palermo ancora fermo sullo 0-0 e in 10 dal 25'
Sampdoria, Lombardo: "Voglio una squadra di 'animali' feroci con il sangue agli occhi"... TMWSampdoria, Lombardo: "Voglio una squadra di 'animali' feroci con il sangue agli occhi"
Virtus Entella-Reggiana, Chiappella: “Conta la mentalità, dobbiamo vincerla a tutti... Virtus Entella-Reggiana, Chiappella: “Conta la mentalità, dobbiamo vincerla a tutti i costi”
Sampdoria, la rabbia dei tifosi a Bogliasco: società e squadra contestata TMWSampdoria, la rabbia dei tifosi a Bogliasco: società e squadra contestata
Bari, Longo: "La salvezza va sognata anche di notte, daremo tutto" Bari, Longo: "La salvezza va sognata anche di notte, daremo tutto"
Serie B, sfida da brividi: Monza-Venezia vale la vetta e può indirizzare la promozione... Serie B, sfida da brividi: Monza-Venezia vale la vetta e può indirizzare la promozione
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, accordo per il rinnovo di Spalletti fino al 2028. Per la porta si valutano anche Alisson, De Gea e Tzolakis. Tonali il vero grande obiettivo a centrocampo. In attacco oltre a Kolo Muani c’è anche Zirkzee
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Chivu torna sul silenzio stampa post Atalanta: "Gli errori degli altri non li possiamo controllare"
Immagine top news n.1 Inter, Bastoni non partirà con la squadra per Firenze. A rischio anche la Nazionale
Immagine top news n.2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 30^ giornata di campionato
Immagine top news n.3 Atalanta, non c'è pace per Scamacca: lesione muscolo-fasciale all'adduttore destro
Immagine top news n.4 Milan, buone notizie per Rafa Leao: la risonanza magnetica odierna ha escluso lesioni
Immagine top news n.5 Italia, Calafiori verso il playoff: "Siamo carichi. C'è un'immensa voglia di andare al Mondiale"
Immagine top news n.6 Torna Chiesa, novità Palestra, out Vicario. Italia, i 28 convocati di Gattuso: c'è Tonali
Immagine top news n.7 Da Parma-Cremonese a Fiorentina-Inter: le probabili formazioni della 30ª giornata di Serie A
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La rivoluzione estiva della Juventus dipenderà soltanto da un fattore decisivo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'analisi completa dei convocati di Gattuso. Novità, chi manca e i ritorni
Immagine news podcast n.2 I due talenti del calcio argentino che stanno facendo innamorare le grandi d'Italia
Immagine news podcast n.3 Stop crying your heart out. Così Vinicius ha battuto Guardiola e gli Oasis
Immagine news podcast n.4 Perché a Cremona è nato il nuovo ciclo di una nuova Fiorentina
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma, per Gasp senza Champions sarebbe fallimento? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, rischio contraccolpo. Inter, occhio alla Fiorentina"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Napoli, vedo il sorpasso sul Milan. Roma senza rosa da Champions"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Totti resta in attesa: contatti per il ruolo da ambasciatore, ma la trattativa è ferma
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Alisson guarda avanti con ambizione: "Tutto è possibile, siamo sulla strada giusta"
Immagine news Serie A n.3 Pizarro: "Roma, tieniti stretta mister Gasperini. La Champions è ancora alla portata"
Immagine news Serie A n.4 Raddoppio della Cremonese: assist di Vardy, gol di Vandeputte. Parma sotto 0-2 al 68'
Immagine news Serie A n.5 Lazio, arrivano i primi indizi sul mercato per l'estate: restano le esigenze di bilancio
Immagine news Serie A n.6 Calzona: "Annata disgraziata a Napoli: Osimhen non si allenava mai e Kvara non era felice"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Padova-Palermo a Monza-Venezia, tutte le formazioni del turno di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Rubinacci: "Il pari col Monza ha lasciato consapevolezza, ma ora il pallone scotta"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i risultati al 45': Catanzaro avanti, Palermo ancora fermo sullo 0-0 e in 10 dal 25'
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Lombardo: "Voglio una squadra di 'animali' feroci con il sangue agli occhi"
Immagine news Serie B n.5 Virtus Entella-Reggiana, Chiappella: “Conta la mentalità, dobbiamo vincerla a tutti i costi”
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, la rabbia dei tifosi a Bogliasco: società e squadra contestata
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Risultati Serie C: Brescia fermato dall'Ospitaletto. Vittorie per Giana e Casertana
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i risultati al 45': avanti Giana Erminio, Gubbio e Casertana
Immagine news Serie C n.3 Arezzo a +5 e destino nelle proprie mani: con l’Ascoli può essere match point promozione
Immagine news Serie C n.4 Sambenedettese, Boscaglia: "L'arbitro è molto bravo, ma io non darei mai questi rigori"
Immagine news Serie C n.5 Freda-Pro Vercelli, nessun contatto per il futuro. E il ds vuole proseguire con il Chisola
Immagine news Serie C n.6 Novara, Collodel: "Col Lecco partita di alto livello giocata tra due squadre forti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Sassuolo, Spalletti a caccia del quarto posto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Torino, 41 anni senza ko in Serie A a San Siro contro i granata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cagliari-Napoli, azzurri imbattuti in Sardegna dal 2009
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Passo falso della Juventus, solo 0-0 in casa del Genoa ultimo in classifica
Immagine news Calcio femminile n.2 Si accende la corsa al terzo posto: 6 squadre in 4 punti. Il programma della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Dalla FIFA una svolta epocale nel calcio femminile: almeno 2 donne in ogni staff tecnico
Immagine news Calcio femminile n.4 Sara Gama: "Mattarella ha riconosciuto quello che è stato fatto per il calcio femminile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Mondiali Femminili 2027, dopo 16 anni torna la Corea del Nord
Immagine news Calcio femminile n.6 Novità FIFA: tutte le squadre femminili dovranno avere almeno un'allenatrice o un'assistente donna
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince