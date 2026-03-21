TMW Sampdoria, Lombardo: "Voglio una squadra di 'animali' feroci con il sangue agli occhi"

Ennesimo crocevia all'orizzonte per la Sampdoria. Domani alle 17.15 i blucerchiati scenderanno in campo fra le mura amiche contro l'Avellino per cercare di ottenere punti importanti per la salvezza. In vista della gara del "Ferraris", il tecnico Attilio Lombardo è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco.

TMW - Dopo Carrara ai detto che chi non se la sentiva di alzare la mano.

"Dopo Carrara è vero che ho detto che chi non se la sentiva di alzare la mano e invece ho avuto grande disponibilità da parte del gruppo. I ragazzi hanno lavorato bene e forte. Credo ci sia la massima attenzione e concentrazione per giocarci questa partita molto importante per noi".

Come ha metabolizzato la contestazione la squadra?

"E' presto per dirlo ma posso dire che non devono prendersi l'abitudine di avere delle contestazioni. Siamo tutti responsabili quando succede questo. E io spero per loro che questa contestazione possa dare loro più energia perché l'energia ti fa fare buone prestazioni".

Che Avellino si aspetta?

"L'Avellino è una squadra molto in salute e la classifica dimostra che quella che aveva prima non era veritiera. Al di là dei punti che hanno fatto, è una squadra che gioca molto bene ed è in salute. Ma non deve mancare, al di là del cambiamento tattico, la determinazione che ho chiesto ai giocatori. Domani voglio vedere una squadra di 'animali' feroci col sangue agli occhi. Quello che ho visto a Carrara non è piaciuto non solo a me ma a tutti quelli che lavorano per la Sampdoria. E in primis anche per i tifosi".

Pafundi giocherà?

"Pafundi potrebbe essere della partita, probabilmente anche dall'inizio anche se non mi faccio mai ingannare da quelle piccole prestazioni che risaltano agli occhi della gente e dire che Pafundi c'è. Deve comunque dimostrare di volere una maglia da titolare, vale per lui come per tutti gli altri. Le scelte le faccio in base ai miei criteri per la partita che andrà ad affrontare domani. L'unico sicuro in questo caso sarà Pafundi, poi vediamo cosa appoggiare alle sue spalle davanti a lui".

Cosa chiede alla squadra?

"Determinazione, senso di appartenenza a questi colori, autostima e farsi una critica e le così dette 'palle'. Ci vogliono. Questa squadra sono convinto abbia dei valori ma senza le palle sicuramente non può giocare a calcio e ottenere grandi risultati. Se poi le accompagniamo alla qualità tecnica allora possiamo fare buoni risultati. Ma tutto sta a come approcceremo questa gara".

I tifosi?

"Non posso fare altro che ringraziare i tifosi per la stima che mi hanno dato però sono anche convinto di avere una grande responsabilità. A me chiedo di dare un qualcosa i più per coinvolgere ancora di più i giocatori e metterli in condizione di avere un valore".