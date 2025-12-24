Kepa manda l'Arsenal in semifinale: "Rigori? Devi restare freddo. Appena ne pari uno..."

Seppur sul filo del rasoio e trascinato ai calci di rigore, l'Arsenal ha saputo mantenere i nervi saldi e il sangue freddo nella sequela dei 16 penalty calciati insieme al Crystal Palace per aggiudicarsi il passaggio in semifinale di Carabao Cup contro il Chelsea.

Grande merito per il traguardo raggiunto va al portiere dei Gunners ed eroe della serata, Kepa Arrizabalaga, che ha sventato il tiro dal dischetto di Lacroix per sancire la fine dei giochi. "Avremmo dovuto sfruttare alcune delle occasioni che abbiamo avuto nel primo tempo", ha esordito nell'analisi a Sky Sports UK. "Abbiamo giocato molto bene. Poi loro hanno cambiato un po’ e si sono adattati, e il secondo tempo è stato più equilibrato, un 50-50".

E ha proseguito: "Anche quando era così abbiamo avuto grandi occasioni. È qualcosa su cui dobbiamo migliorare", riconosce Kepa. "Abbiamo subito gol in un paio di partite all’ultimo minuto, quindi è qualcosa su cui dobbiamo lavorare e concentrarci". Ma ai calci di rigore il Palace è stato eliminato e l'estremo difensore spagnolo ha commentato la sua prestazione tra i pali: "Devi restare freddo e pensare al rigore successivo. Non perdere la concentrazione, perché appena ne pari uno, magari sarà decisivo", la chiosa.