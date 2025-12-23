Ottolini nuovo ds della Juventus. Possibile presentazione alla cena di squadra di stasera con Elkann

La Juventus ha scelto il suo nuovo direttore sportivo. Nella serata di ieri la dirigenza bianconera ha trovato gli accordi del caso con Marco Ottolini, reduce dall'avventura al Genoa ed ex proprio della Juventus.

Nelle idee, scrive oggi Tuttosport, sarà lui ad avere un occhio totale sull'area scouting e sulla selezione dei possibili nuovi acquisti. Una scelta che arriva da lontano, quella di Ottolini, con la Juventus che già a settembre aveva manifestato il proprio interesse verso il suo lavoro col Grifone. Il dirigente, ricordiamo, già dal 2018 al 2022 aveva lavorato all'interno del club bianconero.

Con la firma sui contratti che deve ancora essere apposta formalmente, nelle scorse ore la Juventus ha stretto la mano al dirigente e a stretto giro di posta si passerà a mettere tutto nero su bianco. Operazione imminente, tanto che per il quotidiano il dirigente potrebbe essere presentato alla squadra già questa sera nel corso della cena di Natale in famiglia. Un evento a cui sarà presente anche John Elkann, che starà vicino direttamente alla squadra insieme a Luciano Spalletti, a Damien Comolli, a Giorgio Chiellini e a tutto il resto della dirigenza juventina. Appuntamento per questa sera, all'interno del J Museum, in attesa di capire se ci sarà anche Ottolini.