TMW Inter e Juventus su Muharemovic, ma il Sassuolo vuole tenerlo almeno fino all'estate

In casa Sassuolo tra chi si sta distinguendo in questa prima parte di Serie A si trova sicuramente Tarik Muharemovic (22 anni), certezza dei neroverdi e possibile prossimo avversario dell'Italia con la nazionale della Bosnia. Le prestazioni del difensore centrale classe 2003 hanno acceso i riflettori di mercato sul suo conto, sopra tutte si stanno muovendo in primis Inter e Juventus, anche se il Sassuolo non sembra aver voglia di cedere il colpo tanto facilmente.

Muharemovic è un pilastro del Sassuolo di Grosso che è appena tornato in Serie A e si sta mettendo nelle condizioni di restarci almeno il prossimo anno e i neroverdi hanno tutta l'intenzione di blindarlo in vista della finestra invernale dei trasferimenti, visto che il 22enne bosniaco viene considerato un asset indispensabile.

Nelle intenzioni del Sassuolo, quindi, Muharemovic rimane a giocare con indosso la maglia neroverde almeno fino al termine della stagione. In estate sarebbe a quel punto complicato pensare di riuscire a resistere, ma questo è un altro discorso. Nei piani del Sassuolo, salvo offerte fuori mercato, Muharemovic rimane. In questa stagione con il Sassuolo, il difensore classe 2003 ha messo insieme 14 presenze tra Serie A e Coppa Italia, trovando anche un gol. Il Sassuolo lo ha riscattato in estate dalla Juventus per 3 milioni di euro: se dovesse continuare così, una maxi-plusvalenza sarebbe garantita per gli emiliani.