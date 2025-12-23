Fiorentina, l'agente di Parisi: "I dubbi su di lui li aveva chi lo ha allenato prima di Vanoli"

In coincidenza con la prima vittoria stagionale in campionato la Fiorentina ha visto confermarsi su ottimi livelli Fabiano Parisi. Partito in sordina con Stefano Pioli in panchina dopo l'arrivo in estate a Firenze di quest'ultimo, ha saputo ritagliarsi il suo spazio con l'arrivo di Paolo Vanoli, in coincidenza con lo stop per infortunio di Robin Gosens su quella fascia.

Intervenuto ai microfoni di FirenzeViola il suo agente, Mario Giuffredi, ha sottolineato come a fare la differenza sia soprattutto la fiducia che oggi il giocatore sente da parte di Vanoli.

Evidente il riferimento a Pioli ed allo scarso spazio di cui potesse beneficiare Parisi ad inizio stagione, nelle parole del procuratore: "Un giocatore che sente la fiducia del proprio allenatore è normale che sia contento", ha detto Giuffredi. Prima non rendeva con continuità come ora? Io non ho mai avuto dubbi sui miei giocatori, i dubbi ce li aveva chi lo ha allenato precedentemente. Il campo parla per lui".