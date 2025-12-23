Milan, iniziate le visite mediche di Niclas Fullkrug: le immagini
Niclas Fullkrug è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan, con largo anticipo rispetto all'apertura del mercato di gennaio prevista per il 2 di gennaio. Il centravanti tedesco è sbarcato in Italia nella tarda serata di ieri e dopo aver passato la notte in hotel, ha iniziato in questi minuti alla Cilinica La Madonnina l'iter delle visite mediche e dell'ottenimento dell'idoneità sportiva.
L'idea del Milan, se non sorgeranno intoppi, è quella di mettere il giocatore in arrivo dal West Ham a disposizione di Massimiliano Allegri a partire già dall'allenamento di domani. Con esordio previsto proprio per il 2 gennaio, data di apertura delle trattative, grazie ad una speciale deroga votata dal Consiglio Federale che consente di velocizzare i tempi tecnici di tesseramento. Intanto, Fullkrug avrà tempo per inserirsi e iniziare a capire le richieste tattiche del suo nuovo allenatore.
