Cremonese, Davide Nicola eletto 'Allenatore Gentleman 2024/2025': martedì la consegna

Prestigioso riconoscimento per il tecnico della Cremonese Davide Nicola, eletto Allenatore Gentleman 2024/2025. “Davide Nicola, così come Gigi Simoni, aldilà degli ottimi risultati ottenuti da allenatore ha sempre dimostrato grande stile incarnando quei principi sportivi che ha sempre portato con sé in campo e in panchina – si legge nel comunicato ufficiale della Serie B -. È una curiosità e una bellissima coincidenza quella che vede proprio Simoni far debuttare Nicola in Serie A con la maglia del Siena nella stagione 2004/2005″.

La consegna del premio avverrà martedì 10 febbraio alle ore 15.30 a Milano, presso la sede della Lega Serie B. Per l’occasione saranno presenti la famiglia di Gigi Simoni, il Presidente del CONI CRL Marco Riva, il presidente di Lega Serie B Paolo Bedin e i giornalisti Luca Tronchetti e Alberto Cerruti.

Il premio, giunto alla quinta edizione, viene assegnato tramite i voti dei venti allenatori della Serie B ed dedicato al compianto mister Gigi Simoni, da sempre simbolo di fair play e dei valori più sinceri del calcio