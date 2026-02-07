Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cremonese, Davide Nicola eletto 'Allenatore Gentleman 2024/2025': martedì la consegna

Cremonese, Davide Nicola eletto 'Allenatore Gentleman 2024/2025': martedì la consegnaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 00:17Serie A
Simone Lorini

Prestigioso riconoscimento per il tecnico della Cremonese Davide Nicola, eletto Allenatore Gentleman 2024/2025. “Davide Nicola, così come Gigi Simoni, aldilà degli ottimi risultati ottenuti da allenatore ha sempre dimostrato grande stile incarnando quei principi sportivi che ha sempre portato con sé in campo e in panchina – si legge nel comunicato ufficiale della Serie B -. È una curiosità e una bellissima coincidenza quella che vede proprio Simoni far debuttare Nicola in Serie A con la maglia del Siena nella stagione 2004/2005″.

La consegna del premio avverrà martedì 10 febbraio alle ore 15.30 a Milano, presso la sede della Lega Serie B. Per l’occasione saranno presenti la famiglia di Gigi Simoni, il Presidente del CONI CRL Marco Riva, il presidente di Lega Serie B Paolo Bedin e i giornalisti Luca Tronchetti e Alberto Cerruti.

Il premio, giunto alla quinta edizione, viene assegnato tramite i voti dei venti allenatori della Serie B ed dedicato al compianto mister Gigi Simoni, da sempre simbolo di fair play e dei valori più sinceri del calcio

Articoli correlati
La Lega B premia Davide Nicola: a lui il premio Gentleman dedicato a Gigi Simoni La Lega B premia Davide Nicola: a lui il premio Gentleman dedicato a Gigi Simoni
Cremonese, Nicola sul petardo ad Audero: "Questi episodi si possono eliminare, se... Cremonese, Nicola sul petardo ad Audero: "Questi episodi si possono eliminare, se vogliamo"
Cremonese, Nicola sul mercato: "La società sa perfettamente su cosa lavorare" Cremonese, Nicola sul mercato: "La società sa perfettamente su cosa lavorare"
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 febbraio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 febbraio
Pisa, a Hiljemark non manca il coraggio: "Contro il Milan scenderemo in campo per... Pisa, a Hiljemark non manca il coraggio: "Contro il Milan scenderemo in campo per vincere"
Cremonese, Davide Nicola eletto 'Allenatore Gentleman 2024/2025': martedì la consegna... Cremonese, Davide Nicola eletto 'Allenatore Gentleman 2024/2025': martedì la consegna
Lecce, striscione al Via del Mare: "Finché la maglia sarà onorata saremo al vostro... Lecce, striscione al Via del Mare: "Finché la maglia sarà onorata saremo al vostro fianco"
Pisa, Hiljemark: "Ho visto tante cose positive, sono passati tre giorni. Cambieremo... Pisa, Hiljemark: "Ho visto tante cose positive, sono passati tre giorni. Cambieremo qualcosa"
Giorni Felici: l'esterno è tornato ad Asseminello, inizia la riabilitazione Giorni Felici: l'esterno è tornato ad Asseminello, inizia la riabilitazione
Kouame saluta la Fiorentina dopo sei anni: "Si chiude un capitolo con rispetto e... Kouame saluta la Fiorentina dopo sei anni: "Si chiude un capitolo con rispetto e gratitudine"
Hellas Verona, Sammarco: "I cambi non hanno aiutato la squadra. Mi aspetto di più"... Hellas Verona, Sammarco: "I cambi non hanno aiutato la squadra. Mi aspetto di più"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, si punta a blindare anche Leao. Gimenez resta un obiettivo per la difesa. Kolo Muani, la Juventus ci riproverà. Celik altra idea per la fascia. Il punto sui rinnovi di McKennie e Yildiz
Le più lette
1 Lecce, striscione al Via del Mare: "Finché la maglia sarà onorata saremo al vostro fianco"
2 Pisa, a Hiljemark non manca il coraggio: "Contro il Milan scenderemo in campo per vincere"
3 Schuurs-Torino, è finita: risolto il contratto. Baroni: "Mediocrità? Parola inaccettabile"
4 7 febbraio 1999, le dimissioni di Lippi: "Mi prendo le responsabilità e vi saluto, arrivederci"
5 Milan, si punta a blindare anche Leao. Gimenez resta un obiettivo per la difesa. Kolo Muani, la Juventus ci riproverà. Celik altra idea per la fascia. Il punto sui rinnovi di McKennie e Yildiz
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di tutte le gare del 24° turno
Immagine top news n.1 Le accuse a Raiola, l'onore di Romagnoli, la "vigna dei coglioni": Lazio, Fabiani ne ha per tutti
Immagine top news n.2 Chiellini e i rimpianti Juve, ma Haaland e Bellingham non erano da U23. E anche Kvara fu vicino
Immagine top news n.3 Juventus, come cambia la lista UEFA dopo il mercato: entrano Boga e Holm, out in tre
Immagine top news n.4 Verona-Pisa 0-0, le pagelle: Montipò salva il punto, Durosinmi abbandonato, Orban lotta
Immagine top news n.5 Nessuno esulta, nessuno tracolla: 0-0 fra Verona e Pisa, un palo a testa e poche emozioni
Immagine top news n.6 Tutto sul primo acquisto della Lazio per la stagione 2026-2027: chi è lo spagnolo Alfonso Pedraza
Immagine top news n.7 Juventus, Conceicao a rischio forfait con la Lazio: sovraccarico alla coscia. Il punto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.2 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.3 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
Immagine news podcast n.4 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Musso: "“Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 febbraio
Immagine news Serie A n.2 Pisa, a Hiljemark non manca il coraggio: "Contro il Milan scenderemo in campo per vincere"
Immagine news Serie A n.3 Cremonese, Davide Nicola eletto 'Allenatore Gentleman 2024/2025': martedì la consegna
Immagine news Serie A n.4 Lecce, striscione al Via del Mare: "Finché la maglia sarà onorata saremo al vostro fianco"
Immagine news Serie A n.5 Pisa, Hiljemark: "Ho visto tante cose positive, sono passati tre giorni. Cambieremo qualcosa"
Immagine news Serie A n.6 Giorni Felici: l'esterno è tornato ad Asseminello, inizia la riabilitazione
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Gorgone: "Loro bravi a sfruttare errori, il calcio è spietato"
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Vergassola: "Pescara squadra noiosa, che ha creato. Noi bravi, meno belli del solito"
Immagine news Serie B n.3 Cesena, Vergassola: "Serve continuità ma era importante tornare a fare i punti: valgono di più ora"
Immagine news Serie B n.4 Cesena-Pescara 2-0, le pagelle: Berti da impazzire, Shpendi spreca, Meazzi unica luce
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 23ª giornata: un gol per tempo e il Cesena si sbarazza del Pescara
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Biasci e la tripletta: "Enorme soddisfazione. Vittoria importantissima"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Buscè: "Baez esempio di cosa ci serve: ragazzi che vogliono il bene del Cosenza"
Immagine news Serie C n.2 Ternana, Morcella dopo le parole di Foresti: “Azioni nei confronti di chi ha sbagliato”
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Raffaele: Dimissioni? Sto dando il massimo"
Immagine news Serie C n.4 Torres, Colombino fa il punto della situazione: "Mercato mirato, rosa rinforzata per gli obiettivi"
Immagine news Serie C n.5 Cerignola, Maiuri: "Vittoria meritata, ora testa al Catania"
Immagine news Serie C n.6 Ravenna, Marchionni: “Creiamo tanto. Dovremo approfittare del momento no del Carpi"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Torino, granata corsari al "Franchi" una volta nelle ultime 15
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Napoli, trasferta insidiosa per i partenopei: un solo ko per Conte
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Verona-Pisa, nerazzurri mai vincenti al "Bentegodi" in Serie A
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, ceduta in prestito Mia Pante ai canadese dei Vancouver Rise
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, primo contratto da professionista per Lombardi: firma fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.3 Oggi la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici. Le Azzurre svelano le loro specialità preferite
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina, Orsi: "Ci sta mancando un po’ di fortuna, ma il campionato resta aperto"
Immagine news Calcio femminile n.5 Il saluto di Kramzar alla Roma: "Arrivata che ero una ragazzina. Resterai nel mio cuore"
Immagine news Calcio femminile n.6 Rosso fuoco con grafiche argentate ispirate a Oslo. Ecco il pallone della finale di UWCL
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano