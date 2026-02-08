Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cremonese, Nicola verso il derby contro l'Atalanta: "Vogliamo tutti fare uno step in più"

Cremonese, Nicola verso il derby contro l'Atalanta: "Vogliamo tutti fare uno step in più"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 14:08Serie A
Gaetano Mocciaro

Riportiamo integralmente dal sito ufficiale della Cremonese, le dichiarazioni del tecnico grigiorosso, Davide Nicola, alla vigilia del derby lombardo contro l'Atalanta:

L’Atalanta viene da una grande partita in Coppa Italia e un buon ruolino di marcia in campionato. Che partita si aspetta?
“Sicuramente è un avversario di qualità, che ha dato seguito alle abitudini che già aveva. Forse è cambiato qualcosa, ma hanno movimenti consolidati e i giocatori si conoscono da anni attuando questo tipo di gioco con grande efficacia. Ma è importante parlare anche di noi, della voglia e dell’energia che abbiamo accumulato: inizia la seconda fase del campionato e vogliamo tutti fare uno step migliorativo in più. Alleniamoci come fatto in questa settimana e manteniamo questa energia, dobbiamo costantemente credere che possiamo dire la nostra e raggiungere il nostro obiettivo”.

ll mercato si è concluso, portando in grigiorosso diversi giocatori che lei già conosce. Domani vedremo dall’inizio i nuovi acquisti?
“Credo che sia stato fatto quello che serviva e quello che abbiamo pensato dopo aver analizzato la prima parte di campionato su come poter migliorare la squadra e inserire caratteristiche diverse. I giocatori arrivati conoscono la categoria, alcuni li ho già allenati e tutti si sono messi a disposizione del gruppo e dimostrano che tutti vogliamo raggiungere il nostro obiettivo. Questo ci dà la possibilità di avere risorse in più in un momento con diverse defezioni come questo, qualcuno sarà a disposizione da subito e per altri servirà controllare il minutaggio, ma l’importante è che ci siano e si uniscano ad un gruppo che sin qui ha fatto bene. Ho un’energia pazzesca perché vedo l’impegno da parte di tutti e questo mi riempie d’orgoglio”.

Quali sono le condizioni fisiche del gruppo?
“Maleh e Thorsby si sono già integrati e sono abili e arruolati, Djuric ci ha dato soluzioni e caratteristiche che non avevamo, abbiamo recuperato Sanabria e Payero si è allenato con il gruppo per la seconda settimana consecutiva quindi valuteremo il suo minutaggio. Per Collocolo serve ancora un po’ di pazienza, ma piano piano stiamo arrivando a recuperare tutti e avere le giuste risorse anche a gara in corso, così da mantenere alta la qualità e l’intensità aspetta un avversario tosto e va bene così, perché bisogna fare uno step migliorativo e alzare l’asticella”.

Nell’Atalanta ci sono diversi singoli che possono rendersi pericolosi…
“Per questo dico che voglio parlare di noi e di quanto mostrato in settimana. Tutti conosciamo i singoli dell’Atalanta e se sono in quella squadra significa che sono di qualità. Io credo che la Cremonese stia dimostrando la capacità di programmare e sapere che per raggiungere il proprio obiettivo serviva intervenire e integrare certe caratteristiche: questo è stato fatto, ora concentriamoci e uniamo le forze cercando di arrivare a fine marzo in una posizione di classifica competitiva, mantenendo alte le energie fisiche e mentali e soprattutto crescendo individualmente e di squadra. Stiamo lavorando per questo”.

Come ha visto il gruppo a livello morale negli ultimi giorni? E come si può ovviare al problema del gol, che manca da qualche partita?
“Penso che la visione sia frutto dell’insieme. Il campionato è talmente elevato e competitivo che ci sono momenti in cui si raccoglie più del dovuto e altri nei quali si fa più fatica, nelle prime quattro giornate di ritorno abbiamo avuto impegni non facili e tante defezioni, sapevamo che questa squadra ha dei valori e volevamo completarla in un certo modo. Noi dobbiamo sempre sapere che per raggiungere il nostro obiettivo è necessaria una quota di punti, ma non sapremo quando arriveranno: possiamo solo prepararci di settimana in settimana e dare il massimo. Ad oggi possiamo fare un ulteriore step perché abbiamo caratteristiche diverse che ci possono permettere di avere soluzioni diverse. Io sono estremamente gasato ed energico, perché questo gruppo mi piace soprattutto per i valori umani che lo compongono: questa è gente seria, che ha voglia e non vede l’ora di gratificare la nostra proprietà e i nostri tifosi. Ma il nostro obiettivo non si raggiunge in un solo giorno: ci si arriva attraverso un percorso che dobbiamo fare tutti insieme”.

Articoli correlati
Cremonese a Bergamo con i volti nuovi. Il Piccolo Cremona: “Contro l'Atalanta una... Cremonese a Bergamo con i volti nuovi. Il Piccolo Cremona: “Contro l'Atalanta una prova super”
Cremonese, Davide Nicola eletto 'Allenatore Gentleman 2024/2025': martedì la consegna... Cremonese, Davide Nicola eletto 'Allenatore Gentleman 2024/2025': martedì la consegna
La Lega B premia Davide Nicola: a lui il premio Gentleman dedicato a Gigi Simoni La Lega B premia Davide Nicola: a lui il premio Gentleman dedicato a Gigi Simoni
Altre notizie Serie A
Primo gol di Ordonez in Serie A, colpaccio del Parma a Bologna: Italiano ora è in... Primo gol di Ordonez in Serie A, colpaccio del Parma a Bologna: Italiano ora è in crisi
Bologna-Parma, a breve la conferenza stampa di Carlos Cuesta Live TMWBologna-Parma, a breve la conferenza stampa di Carlos Cuesta
Bologna-Parma, a breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano Live TMWBologna-Parma, a breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano
Clamoroso al Dall'Ara: il Parma passa in pieno recupero, Ordonez fa male al Bologna... Clamoroso al Dall'Ara: il Parma passa in pieno recupero, Ordonez fa male al Bologna
Koulierakis uomo mercato per giugno. Sul greco l'Inter ma occhio alla Premier Koulierakis uomo mercato per giugno. Sul greco l'Inter ma occhio alla Premier
Stasera Juventus-Lazio, i convocati di Spalletti: presenti Conceicao e Kelly Stasera Juventus-Lazio, i convocati di Spalletti: presenti Conceicao e Kelly
Ristabilita la parità numerica tra Bologna e Parma: espulso Troilo per doppia ammonizione... Ristabilita la parità numerica tra Bologna e Parma: espulso Troilo per doppia ammonizione
Bologna-Parma, Castro fa autogol ma l'arbitro annulla tutto dopo la revisione: cos'è... Bologna-Parma, Castro fa autogol ma l'arbitro annulla tutto dopo la revisione: cos'è successo
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Le più lette
1 Juventus-Lazio, le probabili formazioni: Spalletti ritrova Yildiz, Miretti per Conceicao
2 Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
3 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Pellegrini con Soule dietro all'inamovibile Malen
4 Svincolati FC, i migliori giocatori ancora senza squadra. Sterling la stella
5 Scadenze 2026, chi è da tenere d'occhio? Vlahovic e Dybala i top della Serie A
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Primo gol di Ordonez in Serie A, colpaccio del Parma a Bologna: Italiano ora è in crisi
Immagine top news n.1 Gasperini scherza sul possibile ritorno di Totti alla Roma: "Io lo faccio giocare subito"
Immagine top news n.2 Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Maldini falso 9
Immagine top news n.3 Roma, Dybala non ce la fa. La Joya non recupera per il match contro il Cagliari
Immagine top news n.4 Juventus in missione rinnovi: non solo McKennie, dialoghi con Thuram, Locatelli e Kalulu
Immagine top news n.5 Genoa, la beffa è (ancora una volta) di rigore: quanto pesano i tiri dal dischetto nel finale
Immagine top news n.6 Da Bologna-Parma a Juve-Lazio passando per Sassuolo-Inter: le probabili formazioni della Serie A
Immagine top news n.7 Il Napoli è ancora vivo, il Genoa recrimina: Conte batte De Rossi al 94' ma si ferma McTominay
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.2 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.3 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.4 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, Bayo titolare. Runjaic: "Zaniolo, non è al 100%, ma lo vedremo in campo"
Immagine news Serie A n.2 Serie A, la classifica aggiornata: colpaccio Parma, ducali a +8 sulla zona retrocessione
Immagine news Serie A n.3 Primo gol di Ordonez in Serie A, colpaccio del Parma a Bologna: Italiano ora è in crisi
Immagine news Serie A n.4 Bologna-Parma, a breve la conferenza stampa di Carlos Cuesta
Immagine news Serie A n.5 Bologna-Parma, a breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano
Immagine news Serie A n.6 Clamoroso al Dall'Ara: il Parma passa in pieno recupero, Ordonez fa male al Bologna
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza-Avellino, le formazioni ufficiali: Bianco ne cambia uno. Biancolino 3
Immagine news Serie B n.2 Frosinone, Calò: "Puniti dal Venezia appena abbiamo abbassato l'attenzione"
Immagine news Serie B n.3 Padova, Capelli: "Impressionato dalla Juve Stabia: 3-3 dal grande valore"
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Pohjanpalo: "Vittoria figlia della mentalità. Johnsen? Grande giocatore"
Immagine news Serie B n.5 Beneveto, Pompetti: "Sono stati mesi duri dopo l'infortunio. Ora sono sullla buona strada"
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Imperiale: "Rigore di Zanon controverso. Ieri gara davvero tosta"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 25ª giornata: i finali dei match delle 12:30. Juve corsara. Amaro Ternana
Immagine news Serie C n.2 Foggia, esonerato il tecnico Enrico Barilari. Via anche l'allenatore in seconda
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 25ª giornata: i parziali dei match delle 12:30. Avati Ternana e Juventus
Immagine news Serie C n.4 Ds Livorno sul mercato: "Sistemate quelle posizioni e quei reparti un po' in difficoltà"
Immagine news Serie C n.5 Ascoli, Tomei: "Ringrazio il club per il lavoro che sta facendo. Oviszach? I gol arriveranno"
Immagine news Serie C n.6 Foggia, Barilari: "L'arbitro ci ha messo del suo. Llano ha ammesso che era rigore"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Juventus Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Lazio, ultime 5 partite con un padrone solo
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Inter, mai un pareggio nelle sfide giocate in Emilia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 13ª giornata: Bergamaschi decide Roma-Milan 1-0
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 13ª giornata: Roma-Milan al 45' è ancora sullo 0-0
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 13ª giornata: Roma-Milan e Inter-Fiorentina i big match di giornata
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 13ª giornata: Como-Juve finisce 0-2. Bianconere al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 13ª giornata: Como Women-Juventus 0-1 al 45'. Carbonell a segno
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio corsara. Il derby emiliano è del Sassuolo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano