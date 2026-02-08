Cremonese, Nicola verso il derby contro l'Atalanta: "Vogliamo tutti fare uno step in più"

Riportiamo integralmente dal sito ufficiale della Cremonese, le dichiarazioni del tecnico grigiorosso, Davide Nicola, alla vigilia del derby lombardo contro l'Atalanta:

L’Atalanta viene da una grande partita in Coppa Italia e un buon ruolino di marcia in campionato. Che partita si aspetta?

“Sicuramente è un avversario di qualità, che ha dato seguito alle abitudini che già aveva. Forse è cambiato qualcosa, ma hanno movimenti consolidati e i giocatori si conoscono da anni attuando questo tipo di gioco con grande efficacia. Ma è importante parlare anche di noi, della voglia e dell’energia che abbiamo accumulato: inizia la seconda fase del campionato e vogliamo tutti fare uno step migliorativo in più. Alleniamoci come fatto in questa settimana e manteniamo questa energia, dobbiamo costantemente credere che possiamo dire la nostra e raggiungere il nostro obiettivo”.

ll mercato si è concluso, portando in grigiorosso diversi giocatori che lei già conosce. Domani vedremo dall’inizio i nuovi acquisti?

“Credo che sia stato fatto quello che serviva e quello che abbiamo pensato dopo aver analizzato la prima parte di campionato su come poter migliorare la squadra e inserire caratteristiche diverse. I giocatori arrivati conoscono la categoria, alcuni li ho già allenati e tutti si sono messi a disposizione del gruppo e dimostrano che tutti vogliamo raggiungere il nostro obiettivo. Questo ci dà la possibilità di avere risorse in più in un momento con diverse defezioni come questo, qualcuno sarà a disposizione da subito e per altri servirà controllare il minutaggio, ma l’importante è che ci siano e si uniscano ad un gruppo che sin qui ha fatto bene. Ho un’energia pazzesca perché vedo l’impegno da parte di tutti e questo mi riempie d’orgoglio”.

Quali sono le condizioni fisiche del gruppo?

“Maleh e Thorsby si sono già integrati e sono abili e arruolati, Djuric ci ha dato soluzioni e caratteristiche che non avevamo, abbiamo recuperato Sanabria e Payero si è allenato con il gruppo per la seconda settimana consecutiva quindi valuteremo il suo minutaggio. Per Collocolo serve ancora un po’ di pazienza, ma piano piano stiamo arrivando a recuperare tutti e avere le giuste risorse anche a gara in corso, così da mantenere alta la qualità e l’intensità aspetta un avversario tosto e va bene così, perché bisogna fare uno step migliorativo e alzare l’asticella”.

Nell’Atalanta ci sono diversi singoli che possono rendersi pericolosi…

“Per questo dico che voglio parlare di noi e di quanto mostrato in settimana. Tutti conosciamo i singoli dell’Atalanta e se sono in quella squadra significa che sono di qualità. Io credo che la Cremonese stia dimostrando la capacità di programmare e sapere che per raggiungere il proprio obiettivo serviva intervenire e integrare certe caratteristiche: questo è stato fatto, ora concentriamoci e uniamo le forze cercando di arrivare a fine marzo in una posizione di classifica competitiva, mantenendo alte le energie fisiche e mentali e soprattutto crescendo individualmente e di squadra. Stiamo lavorando per questo”.

Come ha visto il gruppo a livello morale negli ultimi giorni? E come si può ovviare al problema del gol, che manca da qualche partita?

“Penso che la visione sia frutto dell’insieme. Il campionato è talmente elevato e competitivo che ci sono momenti in cui si raccoglie più del dovuto e altri nei quali si fa più fatica, nelle prime quattro giornate di ritorno abbiamo avuto impegni non facili e tante defezioni, sapevamo che questa squadra ha dei valori e volevamo completarla in un certo modo. Noi dobbiamo sempre sapere che per raggiungere il nostro obiettivo è necessaria una quota di punti, ma non sapremo quando arriveranno: possiamo solo prepararci di settimana in settimana e dare il massimo. Ad oggi possiamo fare un ulteriore step perché abbiamo caratteristiche diverse che ci possono permettere di avere soluzioni diverse. Io sono estremamente gasato ed energico, perché questo gruppo mi piace soprattutto per i valori umani che lo compongono: questa è gente seria, che ha voglia e non vede l’ora di gratificare la nostra proprietà e i nostri tifosi. Ma il nostro obiettivo non si raggiunge in un solo giorno: ci si arriva attraverso un percorso che dobbiamo fare tutti insieme”.