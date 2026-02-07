Cremonese a Bergamo con i volti nuovi. Il Piccolo Cremona: “Contro l'Atalanta una prova super”
Dalle pagine de Il Piccolo Cremona l’avvicinamento di Atalanta-Cremonese mette in primo piano le scelte della squadra grigiorossa, attesa a Bergamo con un assetto profondamente rinnovato. La Cremonese di Davide Nicola si presenterà al cospetto dell’Atalanta affidandosi dal primo minuto a diversi innesti del mercato invernale, in una sfida che rappresenta un banco di prova significativo contro una delle formazioni più in forma del campionato.
Davide Nicola sembra essere propenso a lanciare subito Luperto in difesa e la coppia Thorsby-Maleh a centrocampo, dando immediata responsabilità ai nuovi arrivati. Davanti ad Audero, la linea arretrata dovrebbe essere completata da Terracciano e Baschirotto, mentre in mediana spazio anche a Payero, Pezzella e Barbieri. In attacco, iniziale panchina per Djuric, con il tandem Vardy-Bonazzoli pronto a partire dal primo minuto e il centravanti croato come possibile arma a gara in corso.
Di fronte, un’Atalanta che arriva dall’entusiasmo post-Coppa e cerca continuità. I nerazzurri, pur con alcune assenze, dovrebbero confermare il 3-4-2-1, con Scamacca riferimento centrale e soluzioni variabili sulla trequarti. Per la Cremonese la partita di Bergamo diventa così un test duplice: misurare la tenuta contro una big e valutare l’impatto immediato dei nuovi acquisti, chiamati a dare un segnale forte già in una delle trasferte più impegnative del calendario.
