Cremonese, Nicola: "Buone risposte dai subentrati, abbiamo cercato di restare in partita"

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della gara persa per 4-1 contro l'Inter: "Venivamo a incontrare una squadra che l'anno scorso ha fatto la finale di Champions, in un momento in cui siamo senza tutti gli effettivi. Devo dire che Faye, Barbieri, Vandeputte e Vardy mi hanno dato delle risposte. L'Inter ha meritato di vincere, noi abbiamo cercato di rimanere in partita il più possibile ma contro avversari che pressano in questo modo e con questa qualità diventa più difficile. Nel finale loro sono calati, siamo riusciti a fargli gol e potevamo fargliene anche un altro. Questo tipo di partite ci aiutano tantissimo, abbiamo perso contro una squadra molto forte ma cercando di dire la nostra".

Dove si poteva fare meglio?

"Non sono solo le due fasi, ma proprio la transizione che ti porta da una fase all'altra. Pur sapendo che loro venivano a pressare abbiamo cercato di raccogliere la convinzione per provare a uscire attaccando gli spazi, ci siamo resi conto dell'importanza delle marcature preventive. L'idea iniziale era quella di rimanere il più possibile in partita, oggi abbiamo pagato anche una grande differenza di fisicità che ci ha fatto spendere molto. Sono tutte cose che dobbiamo migliorare, ma è anche vero che stiamo cercando di farlo, poi quando arrivano squadre di livello diventa tutto molto difficile. Sono contento che i ragazzi siano riusciti ad arrivare al gol, non sempre sarà possibile dominare il gioco e quando non succederà dovremo essere bravi a difendere".