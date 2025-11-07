Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cremonese, Nicola: "Giusto provare un po' di rabbia, questa sconfitta ci farà bene"

© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:15Serie A
Marco Pieracci

Davide Nicola, tecnico della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara contro il Pisa: "Abbiamo fatto una partita di personalità, il paradosso è che meritavamo almeno un punto o forse l'intera posta ma non siamo stati così pratici e questo ci deve servire. Dobbiamo arrivare al risultato attraverso le prestazioni, ma anche con la giusta praticità e invece abbiamo subito un gol che si poteva evitare".

Cosa si porta dietro da una sconfitta del genere?
"Tutto deve essere visto in maniera costruttiva all'interno di un percorso come il nostro, perché ci sono state anche partite nelle quali abbiamo raccolto più di quanto meritavamo. Diventa importante avere la giusta personalità e consapevolezza per affrontare partite del genere, ai ragazzi non posso dire sul piano dell'impegno e della voglia di proporre gioco. Sicuramente ci fa bene, perché siamo una neopromossa e dobbiamo capire che le partite sono sempre sul filo del rasoio. Giusto provare un po' di rabbia, perché questo ci farà crescere".

