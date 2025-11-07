Cremonese, Nicola: "Sappiamo il nostro obiettivo, cerchiamo il modo migliore per raggiungerlo"

Davide Nicola, tecnico della Cremonese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta sul campo del Pisa:

“È giusto provare rabbia dopo aver perso questa partita. Abbiamo giocato con personalità e, a tratti, con grande fluidità di manovra. Abbiamo preso gol nel nostro momento migliore, ma queste cose vanno accettate. Oggi, secondo me, avremmo meritato almeno un pareggio: non portare a casa niente fa rabbia. La Serie A è questa - non basta fare bene per lunghi tratti.”

Sui cambi:

“Stavamo facendo molto bene, cambiare per cambiare non ha senso. Avevamo sfiorato il gol in due occasioni e volevo modificare l’inerzia della gara con inserimenti mirati. L’idea era di sostituire chi aveva speso di più.”

Su Vardy e l’attacco:

“In questo momento abbiamo due attaccanti e mezzo di ruolo: Bonazzoli, Vardy e Vazquez. Franco ci aiuta a creare superiorità numerica a centrocampo, ma non sempre riusciamo ad avere due punte vicine. Dobbiamo dosare le forze e trovare soluzioni diverse, ma anche così abbiamo fatto bene. La partita è stata giocata con personalità, e non prendere neanche un punto brucia.”

Sulla crescita della squadra:

“Siamo una neopromossa e conosciamo bene il nostro obiettivo. Stiamo cercando il modo giusto per raggiungerlo, sapendo quando serve essere pratici e quando possiamo osare di più. Questa sera la mentalità è stata quella giusta, forse ci è mancata un po’ di concretezza in alcune situazioni.”