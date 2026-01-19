Cremonese, Nicola: "Verona signora squadra, Vardy ha fatto una gara straordinaria"

Il tecnico della Cremonese Davide Nicola ha parlato così in conferenza stampa dopo il pari senza gol contro il Verona: "Abbiamo studiato il Verona, che è una signora squadra, con giocatori con delle qualità importanti, tecniche e fisiche, ben organizzato. La capacità di rispettare il valore degli altri ci ha portato a interpretare la partita sapendo che potevamo andare in difficoltà sulle ripartenze, sulle seconde palle, sul gioco spezzettato, oppure sulla posizione di Giovane, che ha uno spunto importante. Invece Terracciano ci ha permesso di costruire con ampiezza, a quattro, non dando molto campo al Verona nella ripartenza. I ragazzi mi sono piaciuti moltissimo, guardo la capacità tattica e la fermezza nelle emozioni, perché è importante riuscire a fare punti anche quando non hai tutte le risorse a disposizione, cosa che vale anche per gli altri".

Il fatto che il motore giri è importante, ma l'invenzione non arriva da nessuno, da Grassi a Vandeputte. E l'uomo che dava profondità non c'è.

"L'uomo che doveva dare profondità è Vardy, che ha fatto una partita straordinaria. Se ci vogliono due giocatori così per caratteristiche forse abbiamo solo Moumbagna. Oppure Johnsen, se viene usato come una seconda punta. Ma lui non è una seconda punta, anche se la può fare. Abbiamo poi Bonazzoli e Vazquez che cuciono meglio il gioco, in spazi complessi.

Abbiamo optato per Bonazzoli, che fra i due è quello che riesce a fare di più la seconda punta. Certamente per le soluzioni che avevamo oggi era impensabile giocare con giocatori che non fossero mezzali, perché contro c'è una squadra che ti fa pagare dazio".