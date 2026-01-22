Cremonese, per la difesa piace Marianucci: idea Maleh per il centrocampo di Nicola
La Cremonese pensa al mercato ma senza fretta. Il dodicesimo posto in classifica e il +6 sulla zona retrocessione sono un buon bottino in questa prima parte di stagione ma non deve far abbassare l'attenzione ad una società che ha lavorato molto bene finora e che vuole raggiungere la salvezza. I grigiorossi si guardano in giro per dare degli innesti importanti a mister Davide Nicola per poter rinforzare la squadra.
Se in uscita c’è il Mudo Vazquez che è diretto al Belgrano per chiudere a casa la sua carriera, in entrata si valutano dei nomi per quanto riguarda la retroguardia. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, uno dei nomi è quello di Luca Marianucci. Il centrale del Napoli piace molto e potrebbe arrivare con la formula del prestito dal club partenopeo.
Movimento anche in mezzo al campo con Youssef Maleh del Lecce nel mirino. Il club ha anche effettuato un sondaggio per Morten Thorsby del Genoa. Da vedere quali possono essere la trattative che si possono sviluppare in queste ultime settimane di calciomercato.
