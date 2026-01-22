TMW Cremonese, ritorno di fiamma per Colpani: El Flaco può tornare in Serie A

Ritorno di fiamma della Cremonese per Andrea Colpani. Il fantasista classe '99 è rientrato al Monza quest'estate dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina e ha fin qui collezionato 13 presenze con un gol e un assist tra Serie B e Coppa Italia.

Il suo futuro a breve termine potrebbe però riportarlo nuovamente nella massima serie, dove mister Nicola farebbe carte false per inserirlo nella rosa grigiorossa. Colpani è attualmente legato al Monza da un contratto fino al 2028 e, a detta di Transfermarkt, viene valutato 6 milioni di euro. La Cremonese lo aveva già cercato nei mesi scorsi.