Pisa, c'è un nome in pole: Giampaolo si avvicina, contatti nella notte per il post-Gilardino

Come avevamo anticipato da TuttoMercatoWeb, il Pisa aveva già scelto di esonerare Alberto Gilardino per ingaggiare un nuovo allenatore. Troppo pesante la sconfitta per 3-1 incassata contro il Sassuolo e ancor più i risultati poveri in campionato, che vedono i nerazzurri a secco di vittoria dal 7 novembre, ultimo trionfo casalingo contro la Cremonese.

Nella notte è arrivata l'ufficialità dell'esonero: "Pisa Sporting Club informa di aver comunicato ad Alberto Gilardino la volontà, umanamente e professionalmente sofferta, di cambiare la guida tecnica della Prima squadra. Ad Alberto e a tutti i componenti del suo staff il ringraziamento più vero per quanto hanno saputo dare in questi mesi al Club, alla squadra e ai tifosi nerazzurri. Il Pisa Sporting Club, nelle prossime ore, comunicherà il nome del nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra".

Come possibile sostituto, tra l'altro, TMW aveva anticipato l'ex Milan e Lecce Marco Giampaolo come profilo in pole position. Fermo dalla scorsa stagione dopo l'addio dal club giallorosso, il tecnico 58enne è stato contattato dal Pisa questa notte: lo riferisce Sky Sport, con sondaggi fitti in merito alla possibilità di prendere il timone della squadra. L'obiettivo è salvare la nave, visto che i nerazzurri si trovano in penultima posizione, a -4 dalla zona salvezza e dal Lecce. Giampaolo, tra l'altro, era già stato tenuto in considerazione nel casting della scorsa estate. Club toscano al lavoro per definire i dettagli dell'arrivo del nuovo tecnico in panchina dunque.